遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭求1點別忘了他：太偉大了

▲騎士一度揮手呼救，疑似要指揮警方去抓嫌犯。（圖／翻攝自YouTube／mn op）



網搜小組／劉維榛報導

37歲白衣騎士遭張文砍殺身亡，他還有意識的時候，揮著手似乎想叫警察抓嫌犯，更緊握手機想聯絡家人，未料最終倒臥血泊之中。對此，一名網友喊話，另一名57歲余家昶英勇制止汽油彈爆炸獲撫卹與保險補助，呼籲大家別忘了這位白衣騎士的事蹟，同樣是救人的英雄。

57歲余家昶在台北車站英勇制止張文點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命，北捷確定會透過保險給付500萬補償金，台北市長蔣萬安也裁示從優撫卹最高600萬元，並希望余先生列入忠烈祠。

■ 網友心疼：白衣騎士也是英雄



這讓一名網友在Threads表示，看到比較多人關注余男的英勇事蹟，因此不斷捐款給余家，反而比較少注意到白衣騎士在氣絕前，也用盡最後力氣向警方揮手，想告知嫌犯跑進誠品裡面去了，之後倒下再也沒醒來。

對此，原PO難過喊話，白衣騎士在馬路上重傷身亡，「他不在北捷裡，也不在百貨公司裡，保險應該是都沒理賠？請大家多關懷這家吧。」

文章曝光後，許多人也揪心喊話，「很善良，自己受那麼重的傷，仍用最後的力氣指引警察往歹徒行進方向去，他一定是希望警方快去營救更多人，但卻在自己生命倒數計時時，來不及與最愛的家人道別一聲，這樣的情操真的太偉大了」、「希望他有和摯愛的家人講到話，好難過，而且他最後還告知警察嫌犯在哪」、「希望可以有更多人關注到，好難過」、「看到姊姊說：真希望我替你擋下這一切...我眼淚真的一直掉，當姊姊的可以體會多絕望」。

▼騎士緊握手機，似乎想打給親友道別。（圖／翻攝自YouTube／mn op）

