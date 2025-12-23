探10℃！　更強冷空氣明南下

▲周三變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

周三更強冷空氣到！氣象專家吳德榮表示，周三下午冷空氣逐漸南下，周四至周六冷空氣籠罩，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，而為入冬第2波大陸冷氣團的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三上午東北季風減弱，各地晴朗穩定，明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。

周四至周六冷空氣籠罩 估探10度

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降；周四至周六冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，應添衣保暖，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。

吳德榮提醒，由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，而為入冬第2波冷氣團的機率；至於周四至周六「雪（零度）線」的高度，大約降至3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖等高山若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。

吳德榮分析，周日東北季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；下周一東北季風減弱，各地晴朗，氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。