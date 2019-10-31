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「不給糖就搗蛋」萌童警所討糖　值班女警呂秀蓮發糖果

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▲一大群討糖吃的萌童擁入，讓嚴肅的派出所頓時充滿了歡樂的氣氛。。（圖／張校長幼兒園提供）

▲一大群討糖吃的萌童擁入，讓嚴肅的派出所頓時充滿了歡樂的氣氛。（圖／張校長幼兒園提供）

記者楊熾興／桃園報導

一年一度萬聖節，桃園市觀音區張校長幼兒園與大園區佛利亞幼兒園幼近百位小朋友，不約而同選在鄰近派出所「討糖吃」，小朋友精心打扮卡通人物或電影英雄，以不給糖就搗蛋「直攻」警所，恰巧踫到與前副總統同名同姓的值班女警呂秀蓮，並早有準備一一發放糖果給小朋友，讓小朋友笑容滿面的離開。

▲女警呂秀蓮不但發放糖果也順便宣導交通安全。（圖／大園警分局提供）

▲女警呂秀蓮不但發放糖果也順便對小朋友宣導交通安全。（圖／大園警分局提供）

今天是萬聖節張校長幼兒園的小朋友們，在父母和老師精心打扮成美國隊長、黑魔女、殭屍等奇形怪狀到街上去踩街，沿途店家都紛紛拿出糖果送給小朋友，最後轉往鄰近的草漯派出所討糖時，警察哥哥也被驚人仗勢嚇了一跳，幸好早有準備。小朋友們收了不少糖果笑容滿面地回去。

▲小朋友萬聖節打扮成殭屍頗嚇人。（圖／張校長幼兒園提供）

▲小朋友萬聖節打扮成殭屍頗嚇人。（圖／張校長幼兒園提供）

大園派出所值班女警呂秀蓮、葉慧君則遇到大園區佛利亞幼兒園小朋友，對著員警大喊「不給糖就搗蛋」，同時帶來一小段歌舞表演，可愛的模樣瞬間融化了女警的心。除了分發糖果外並向小朋友們宣導交通安全、預防犯罪的知識，小朋友們乖乖排隊領完糖果，每個都露出開心滿足的表情向員警道謝，員警也熱情地回應說「歡迎你們明年再來」。

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