「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

▲許多看似無害的日常習慣，實際上對身體構成長期風險。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



許多患者常問：「健檢正常，為何仍罹癌？」對此，重症醫師黃軒指出，癌症並非一夕爆發，而是經歷長達5至20年的潛伏與演變，直至某一刻才被發現。黃軒解釋，癌症的形成是一段「慢火燉湯式」的過程，從第一個基因突變開始，細胞在體內不斷累積錯誤。期間，身體透過修復機制與免疫系統努力清除異常細胞，當修補速度無法趕上錯誤累積、免疫監控失效、腫瘤環境成熟時，癌症才真正現身。

黃軒近日發文指出，許多看似健康的人其實是「代償得很好」，也就是身體雖已產生問題，但仍能運作良好。例如肝臟持續解毒、細胞日夜修補DNA錯誤，當這些防線逐漸失效，癌症就會被檢測出來。

至於是否是近期生活不當導致癌症？黃軒強調，致癌原因多為長期累積的慢性傷害，包括熬夜、壓力、肥胖、空氣污染、吸菸、酒精等，這些看似無害的日常習慣，實際上對身體構成長期風險。



癌症無聲潛伏 警覺身體微小異常才是關鍵



[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒也澄清「健檢正常＝沒有癌症」是一大迷思。若腫瘤小於0.5至1公分，無論是影像、抽血或腫瘤指標皆難以偵測，因此健檢只能代表「當時偵測不到」，而非完全沒有癌細胞。面對癌症，最可怕的不是確診，而是「毫無察覺」。黃軒提醒，早期癌症幾乎沒有明顯症狀，當身體出現體重下降、疲倦、貧血、排便異常、不明出血等情況超過2至4週時，應提高警覺並就醫檢查。



別把癌症篩檢當健檢 專業工具才是早期發現關鍵



那麼如何才能提早發現癌症？他提出「四要素公式」：年齡、風險背景、正確篩檢工具與持續追蹤。舉例來說，50歲以上應重視大腸癌、肺癌與前列腺癌；有家族病史者則要留意乳癌、卵巢癌與腸癌；吸菸者則需注意肺癌、頭頸癌與膀胱癌等。



此外，他提醒，癌症篩檢並非一般健檢，也不能單靠腫瘤指標。目前具實證支持的有效篩檢包括：糞便潛血與大腸鏡（大腸癌）、乳房攝影（乳癌）、子宮頸抹片與HPV檢測（子宮頸癌），以及針對高風險族群的低劑量電腦斷層（肺癌）。

至於近年出現的癌症液態切片、多癌血液檢測與AI影像分析等新技術，雖具潛力，但仍屬輔助性質，尚無法取代標準篩檢。黃軒總結表示：「癌症最怕的不是治療，而是你比它更早知道它存在。」真正有效的預防策略在於每年執行正確的篩檢，早一步掌握風險，才能真正遠離「突然罹癌」的風險。