炸醬麵妹入戲「為什麼要泡我」超哀怨　媽想好明年變裝：大腸包小腸

▲炸醬麵妹出來搗蛋囉！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

今（31）日就是一年一度的萬聖節，爸爸媽媽們超燒腦，紛紛替家裡小魔鬼們搞怪變裝！一名女網友也分享姪女化身炸醬麵的模樣，只見孩子把自己當成食物，抱怨「為什麼一定要『泡』我？」對此，媽媽則笑稱，「因為自己愛吃！」

一名女網友曬出2位小姪女超狂萬聖節裝扮，姐姐化身本土美食－維力炸醬麵、妹妹則扮演紅心皇后，她笑稱，媽媽太害羞，讓身為阿姨的她代替回應，「會把孩子扮成維力炸醬麵，單純因為媽媽愛吃。」逼真的泡麵麵條，是原PO花了老半天時間，一根一根慢慢黏製，頭上的筷子跟湯包袋，也可看出她細膩的手工，讓人嘖嘖稱奇。

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▲兩姐妹萌爆發！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿姨透露，其實一開始，姐姐總是向媽媽囔囔著「為什麼一定要『泡』我？」加上裝扮造型不通風，她一度熱到哭出來，讓爸爸看了心疼不已，便趕緊安裝2台小電風扇散熱，「還好，姐姐後來拿到糖果後心情就好了。」

妹妹部分，變裝成Q萌版紅心皇后，藍紫的眼影跟火紅色假髮超古錐，雖然比起姐姐的爆點裝扮，氣勢稍弱了一些，但仍不影響姊妹倆使壞作亂的興致。除了替孩子留下難忘的回憶，媽媽跟阿姨腦筋動得快，早已想好2020年的idea，「明年想要挑戰大腸包小腸，姐姐當大腸、妹妹當香腸，哈哈哈！」

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