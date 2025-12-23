明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

▲周三起變天。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

周四全台有雨！中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周三東北季風稍增強，周四、周五東北季風或冷氣團影響，預估周四晚上、周五到周六清晨是最低溫時間，中部以北12-14度。

13縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周三晚上，綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

鄭傑仁接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周四全台有雨

鄭傑仁說，周三東北季風稍增強，周四、周五東北季風或冷氣團影響，桃園以北、宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢機率，北部、花蓮、台東、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其中周四中南部平地也有零星短暫雨。

鄭傑仁表示，預估周四晚上、周五到周六清晨是最低溫時間，中部以北低溫12-14度，南部15-16度，花東16-17度；若溫度水氣配合，周三、周四全台3500公尺或以上高山有降雪機率，周五、周六全台3000公尺以上高山有降雪機會。

鄭傑仁提到，周六、周日偏東北季風，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨；下周一東北季風減弱，東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有零星短暫雨。