套紅西裝頂綠髮！小小丑「人群藏不住厭世」現身幼稚園　街拍帥照…神還原

▲陳小姐幫4歲兒子扮成小丑。（圖／陳小姐提供）

記者鄺郁庭／採訪報導

今天就是萬聖節，到處都充滿變裝照。有位媽媽將4歲兒子化身小小「小丑」，不管是紅色西裝、白色的小丑妝容，到一頭凌亂的綠髮，還原程度都破表，受到學校同學熱烈關注。原PO還帶這個小「小丑」外拍，只見弟弟擺出各種姿勢和表情，從歡樂臉到詮釋滿身厭世感，超入戲的模樣，簡直就是瓦昆菲尼克斯翻版！

2019年8月上映的電影《小丑（Joker）》引起熱烈迴響，也讓小丑成為今年萬聖節裝扮的寵兒，許多人搶著當Joker。陳小姐就告訴《ETtoday新聞雲》，她之前帶兒子去看電影，剛好播《小丑》的預告片，兒子很喜歡這個角色，她於是就自己默默開始準備服裝。

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▲小小丑的媽媽原來是個大美人啊！（圖／陳小姐提供）

陳小姐說，這套衣服相當搞工，她一直在想怎麼加工，「原本只是一件襯衫，我去買布請專門修改衣服的阿姨車上去」、「領子要尖，袖子綠色的要比西裝外套長，只加工穿上西裝外套看的到的地方」，最後做出來假兩件。

▲陳小姐在衣服上下了很多工夫。（圖／陳小姐提供）

除了衣服很花時間，化妝也用很久，頭髮也是專門找變髮色的噴霧，一開始還要先用髮蠟固定，「大家還不相信以為是假髮」、「因為我兒子本來頭髮是有燙捲、一點點長度」，而且為了這次的效果，原PO讓兒子留了一個月的頭髮，「出門後還隨時要補妝，因為小朋友會不小心忘記摸到、會掉色，整個很忙的一天。」

▲姿勢100分，笑起來的樣子神還原電影情節啊！（圖／陳小姐提供）

陳小姐透露，兒子一開始去學校的時候，馬上受到關注，「結果我一去學校大家都太熱情關注他，他嚇到自己先哭」、「後來適應了，人家叫他小丑弟弟，他自己就主動說哈囉、承認了。」她也笑著說，兒子相當喜歡這次的扮演經驗，「很喜歡，因為他也覺得很帥，不過我萬聖節前時有試妝，他說他要照鏡子看一下，結果一照 他說：『矮額！』有嚇到，但我後來說超帥吧！他就接受了。」

▲這個厭世的臉……還躲在人群裡，根本是小瓦昆菲尼克斯了吧 XD（圖／陳小姐提供）

事後，陳小姐也在個人臉書貼出多張兒子外拍的帥照，文中笑說「襯衫和背心根本買不到，只好買布請人車上去，完全是我要的感覺，每個細節都不能錯過。每張都好喜歡，選不出來只好po多一點」，也用hashtag表示「#姐接長大了不肯給媽咪裝扮了」、「#4y」、「#小小丑」、「#happyhalloween」。

親朋好友看到照片忍不住留言大讚，「真的太強了，用心的媽咪」、「弟弟也配合著把這個角色扮演的恰到好處，真的太可愛了」、「超強大超用心」、「好適合弟弟喔！超級像，哈哈」、「好有表演天份」、「超酷的，好棒」、「媽媽超用心的，弟弟好可愛喔！」

▼最後來2張小丑的外拍帥照。（圖／陳小姐提供）

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