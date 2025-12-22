　
衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲連帽外套、厚重衣物倒掛晾曬，可避免腋下與帽子內側卡水難乾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣氣候潮濕多雨，不少民眾一年四季都曾遇過衣服怎麼曬都不乾的困擾，尤其冬天衣物厚重，更容易卡水發霉。對此，日本清潔日用品大廠花王分享一項簡單實用的晾衣技巧，只要把衣服「倒著曬」，就能有效加快乾燥速度，引發不少網友熱烈討論。

花王近日透過社群平台分享所謂的「倒萬歲晾衣法」，指出冬季常見的帽T、外套等厚重衣物，因布料多、層次重疊，腋下、帽子內側等部位往往最難乾。若採用傳統正掛方式晾曬，容易影響空氣流通，導致衣服長時間處於潮濕狀態。

所謂「倒萬歲晾衣法」，就是將衣物上下顛倒，用曬衣夾固定衣服下擺兩側，讓原本的袖子與帽子自然向下垂放。這樣一來，衣物各部位能充分攤開，減少布料重疊，有助於空氣流動，水分也能更快被帶走。由於倒掛後的外觀，看起來像是把舉手歡呼的姿勢顛倒過來，因此被暱稱為「倒萬歲」。

這項方法曝光後，不少日本網友表示早就習慣這樣晾衣，「連帽外套終於能一次乾透」、「原本很困擾的厚衣服問題解決了」，也有人分享進階做法，像是先用一般方式晾到半乾，再改成倒掛，加速最後的乾燥效果。

不過，也有民眾提醒並非所有衣物都適合這樣晾曬。像是針織衫或彈性較高的材質，吸水後重量增加，若直接倒掛，可能會因拉扯導致衣服變形。對此，有經驗的網友建議，可將夾子固定在衣物側邊縫線或收邊處，降低變形風險。

12/20 全台詐欺最新數據

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

雨下不停怎麼辦？室內晾衣5密技大公開

連日下雨，最令人煩惱的莫過於衣服晾不乾，有時還會散發出霉味。其實，只要掌握幾個重點技巧，即使外頭濕氣再重，也能讓衣服在室內乾得快又不臭。

小白鞋一穿就髒？酒精皂液快速救援

年度十大家庭清潔問題網推清潔劑

絨毛娃娃別丟洗衣機！　日本花王曝5步驟正確清洗法

花王扎根「兒童清潔安全教育」攜手共創校園衛生安全

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

