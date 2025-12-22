衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

▲連帽外套、厚重衣物倒掛晾曬，可避免腋下與帽子內側卡水難乾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣氣候潮濕多雨，不少民眾一年四季都曾遇過衣服怎麼曬都不乾的困擾，尤其冬天衣物厚重，更容易卡水發霉。對此，日本清潔日用品大廠花王分享一項簡單實用的晾衣技巧，只要把衣服「倒著曬」，就能有效加快乾燥速度，引發不少網友熱烈討論。

花王近日透過社群平台分享所謂的「倒萬歲晾衣法」，指出冬季常見的帽T、外套等厚重衣物，因布料多、層次重疊，腋下、帽子內側等部位往往最難乾。若採用傳統正掛方式晾曬，容易影響空氣流通，導致衣服長時間處於潮濕狀態。

所謂「倒萬歲晾衣法」，就是將衣物上下顛倒，用曬衣夾固定衣服下擺兩側，讓原本的袖子與帽子自然向下垂放。這樣一來，衣物各部位能充分攤開，減少布料重疊，有助於空氣流動，水分也能更快被帶走。由於倒掛後的外觀，看起來像是把舉手歡呼的姿勢顛倒過來，因此被暱稱為「倒萬歲」。

這項方法曝光後，不少日本網友表示早就習慣這樣晾衣，「連帽外套終於能一次乾透」、「原本很困擾的厚衣服問題解決了」，也有人分享進階做法，像是先用一般方式晾到半乾，再改成倒掛，加速最後的乾燥效果。

不過，也有民眾提醒並非所有衣物都適合這樣晾曬。像是針織衫或彈性較高的材質，吸水後重量增加，若直接倒掛，可能會因拉扯導致衣服變形。對此，有經驗的網友建議，可將夾子固定在衣物側邊縫線或收邊處，降低變形風險。