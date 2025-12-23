　
藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

▲▼藍莓也可以！營養師教你改善黑眼圈這樣吃 。（圖／Unsplash）

▲營養師林俐岑表示，藍莓含有強效抗氧化物質花青素，因此被譽為超級食物。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

營養師林俐岑指出，藍莓因富含強效抗氧化物質花青素，被譽為「超級食物」與「北美藍寶石」，營養價值高，適合納入日常飲食。她表示，花青素是藍莓呈現深藍紫色的關鍵成分，對健康具有多項正面益處，適量食用有助於身體保健。

林俐岑說，藍莓的花青素屬於植化素，能中和自由基、減少細胞損傷，在多項研究中顯示具抗氧化潛力。她個人也常食用藍莓，並建議民眾依照自身狀況，將藍莓當作均衡飲食的一部分。

抗氧化與護眼

林俐岑表示，花青素能促進視網膜視紫質再生，有助於視力恢復，特別適合長時間使用3C產品的族群，可舒緩眼睛疲勞與酸澀，並對預防黃斑部病變有潛在幫助。

▼林俐岑表示，花青素能夠促進視網膜紫質再生，有助於視力恢復。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼藍莓。（圖／取自Pixabay）

此外，藍莓在蔬果中的抗氧化能力名列前茅，能協助對抗體內自由基，對延緩肌膚老化與降低細胞受損風險具有正面影響。

保護心血管與腦力

在心血管健康方面，林俐岑指出，研究顯示藍莓有助於改善血管內皮功能，並防止壞膽固醇氧化，進而降低動脈硬化與心臟疾病風險。

她也提到，花青素可穿過血腦屏障，保護腦神經，對提升短期記憶力、延緩大腦老化，以及預防老年失智症具有潛在助益。

有助泌尿道保健

林俐岑說，藍莓屬於低升糖指數水果，且富含膳食纖維，食用後血糖波動較小，部分研究指出其可改善胰島素敏感性，糖尿病患者可在專業建議下適量食用。

▼藍莓屬於低升糖指數水果，且富含膳食纖維，食用後血糖波動較小。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲抗氧化,抗老,藍莓,菠菜,番茄,鮭魚,綠茶,。（圖／pexels）

她補充，藍莓亦含有可防止細菌附著於膀胱壁的成分，雖不如蔓越莓知名，但仍有助於泌尿道保健。

表面白色果粉非農藥

林俐岑建議，藍莓每日攝取量約100至150克，連皮食用可保留最多花青素；搭配優格或牛奶，有助於營養吸收，冷凍保存同樣能保留大部分營養價值。

針對藍莓表面常見的白色果粉，她說明，果粉是天然果蠟，代表新鮮度，並非農藥或雜質。清洗時應在食用前以流動清水輕輕沖洗，再用紙巾吸乾水分即可，避免過度清洗破壞保護層。

 
