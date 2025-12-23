差1口！高雄男嗑宵夜吃到「刀片饅頭」店家不認帳　衛生局出手了

▲差一口！高雄男嗑宵夜「饅頭夾刀片」。（圖／翻攝自threads/ggggg_0730授權）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名男子到左營區一家豆漿店買宵夜，正要大快朵頤時，驚見饅頭夾蛋裡面竟藏著一塊刀片，只差一口險險吞下，店家事後卻沒有給予合理解釋。影片曝光後，網友直呼不能原諒，好險原po命大，否則割傷食道並非小事。衛生局獲報後前往稽查，不過業者表示剪刀並非店內所有，衛生局將調閱監視器釐清，倘若屬實至少開罰6萬元罰鍰。

一名網友表示，到宵夜店買饅頭夾蛋，內餡卻還夾著剪刀刀片，直呼太扯了。影片中所拍下畫面，網友表示，他剛好咬一口就看到了，就差那麼一點點，而撈出來的刀片還有麵粉包裹痕跡，刀片約比10元硬幣再大一點，讓人看了頭皮發麻。

網友看完影片後全炸鍋，直呼「這完全不是小事欸」、「那是你命大欸⋯太危險了吧」、「這不能原諒，如果你吃到割傷或捅破食道或胃怎麼辦？最嚴重是捅到支氣管！」、「誇張欸 會吃死人」。原po表示，他已向店家聯繫，但店員一副不要緊的樣子，甚至表示，開店50年只有他有這問題，目前他仍等待老闆回電。

衛生局獲報後，今日上午前往店家稽查，現場人員檢視煎蛋無異物，業者表示，店內剪刀是用於剪蛋餅及油條，但照片所示剪刀非該店所有。

衛生局現場檢視作業區內現有3支剪刀，外觀皆完整無破損情形，將進一步調閱錄影器監視釐清，倘若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第15條1項暨第44條規定，裁罰新台幣至少6萬元罰緩。

衛生局另調查，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，並依「食品良好衛生規範準則」查察，針對冷藏庫無溫度記錄、天花板破損、垃圾桶未加蓋及食材未覆蓋等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。