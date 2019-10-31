台鐵追究普悠瑪日商「提告求償6.1億」　確認缺失跟事故有關聯





▲台鐵持續普悠瑪翻覆究責，已正式提告求償普悠瑪號車商6.1億元。（圖／資料照／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪新馬翻覆事故已滿1年，事故後台鐵進行全面體檢並究責，針對主風泵異常卻未改善以及遠端監控系統ATP未接線事實，台鐵今（31）日委由中桂法律事務所正式具狀向普悠瑪號列車供應立約商住友商事株式會社（日商住友）及應負連帶責任之台灣住友商事公司（台灣住友）提告，求償新台幣6億1,100萬餘元。

台鐵在普悠瑪事故後，委請專業技術顧問-台灣世曦工程顧問公司，針對普悠瑪事故列車機組件缺失及故障與事故發生的關聯性及原因進行分析，作成技術分析報告。其內容指出，普悠瑪事故列車確有主風泵設計不良及列車自動防護系統（ATP）隔離開關遠端監視系統未連線等缺失，確與事故發生具關聯性。

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▲普悠瑪翻覆事故釀18人罹難、200多人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

台鐵表示，今天已正式委由中桂法律事務所向日商住友及台灣住友就旅客傷亡賠償責任、列車毀損、相關設備損害與營業損失等各項損害，依鐵路法及民法相關規定請求損害賠償，整體求償金額合計約新台幣6億1,100萬餘元。後續也將依與罹難者家屬及受傷旅客之協商賠償情形，持續向日商住友及台灣住友求償。

因應普悠瑪列車故障問題，台鐵9月也成立特檢專案小組，經調查發現該型列車尚有多項缺失待根本有效改善，後續也會持續依合約要求日商住友及台灣住友進行改善，並保留求償權。

▲馮輝昇表示，台鐵委託法律事務所持續準備，10月底正式對日商提告求償。（圖／資料照／記者黃軍瑋攝）