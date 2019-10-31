加州野火威脅雷根總統圖書館　當局發布「紅色警告」緊急撤離

▲加州野火在焚風的助長下迅速燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加州在乾燥的聖安娜焚風助長之下，山林大火迅速燃燒，繼28日蓋蒂野火後，30日又傳出另一處有火勢爆發，逼得近七千多戶人家連夜撤離，更一度威脅到雷根總統圖書館，國家氣象局也罕見發布罕見的「紅旗警報」，提醒民眾防範這場大火帶來的危害。

綜合外媒報導，這場野火發生在文杜拉郡（Ventura）錫米谷（SimiValley），距離28日的大火起點約50公里。錫米谷這場Easy Fire火勢猛烈，成為各地火勢中最嚴重的一處，兩個小時就燒掉了5.2平方公里面積的林木，相當於一個台北市大同區的面積大小，學校因此也被迫停課。

▲雷根總統圖書館周圍草地樹林全被燒光。（圖／翻攝自維基百科）

當局連夜撤離錫米谷七千戶人家，人數至少有兩萬六千人，大火甚至一度威脅全球知名的雷根總統圖書館。所幸在距離圖書館不到30公尺的地方，火勢漸漸緩和下來，圖書館還保留著，但附近週遭的草地樹林已經全部燒光了，這裡是前總統雷根夫婦長眠的地方，也是保存許多文物以及退役的空軍一號的所在地。

文杜拉郡消防局助理局長庫克（Chad Cook）表示，「在時速約80公里的強風助長之下，這場大火將會非常快速的吹向我們。」加州州長紐森（Gavin Newsom）也發布紅色警戒表示，「48小時前我們對全州發布了緊急告示，其中43個地區發出紅旗警告，都是因為強大的焚風而引起的。」