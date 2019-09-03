　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州外海火燒船4死5獲救！　「只剩骨架」沉20公尺海底…30人還在船艙底層

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼加州外海火燒船4死5獲救！　「只剩骨架」沉20公尺海底…30人還在船艙底層。（圖／達志影像／美聯社）

▲4具遺體已經由海岸防衛隊人員運回陸地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南加州外海聖塔克魯斯島（Santa Cruz Island）週一（2日）發生火燒潛水船事件，5名船員確定脫險，其中1人受傷，另外4具屍體在船附近的海面上被發現。該船在大火過後已經沉入水底，船上仍有30名乘客生死未卜。海岸防衛隊指出，4具屍體死因很可能是溺斃。

綜合外電報導，載著39名潛水人員的失事船隻船名為「概念號」（Conception，意譯），長22公尺（75呎），2日凌晨失火時船上大多數人都在睡覺。海岸防衛隊人員巴尼（Mark Barney）指出，凌晨3時15分接獲船隻求救，隨即派遣多艘船及2架直升機到場進行滅火及搜救工作；海岸防衛隊指出，失火當時5名船員還沒睡，及時跳船離開，並被一艘遊艇救起。

▲▼美國加州一艘船34失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼商業潛水前「概念號」已經沉入20公尺海底，受困船上的30名乘客獲救機會更加渺茫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加州外海火燒船4死5獲救！　「只剩骨架」沉20公尺海底…30人還在船艙底層。（圖／達志影像／美聯社）

搜救人員在船隻附近海面上發現4具遺體，目前尚未確認死者姓名，研判為睡在船艙底層34名船員中的4人；船隻在大火焚燒過後頂層幾乎只剩骨架，並下沉至近20公尺（65呎）深的水底。

參與救援行動的文圖拉郡（Ventura County）消防局也派遣了2艘船前往救火，發言人納許帶來壞消息，其他30名船員可能有多人罹難，「這船很大，我們已知有好幾個人死亡，但我沒有確切數字。」海岸防衛隊隊長羅徹斯特（Monica Rochester）則說，目前尚不清楚起火原因，而搜救人員仍在尋找倖存者。

這艘商業潛水船由聖塔芭芭拉港「水中真相」公司（Truth Aquatics，意譯）所有，於上週五（30日）晚間從聖塔芭芭拉港出發，前往聖米格爾島（San Miguel Island）進行為期3天的潛水活動。

ET快訊
劍魚颱風生成將大迴轉！「玲玲」今晚水氣到　周三四全台大雨
快訊／雙颱共舞！第14號劍魚颱風凌晨生成　追著玲玲往台灣來？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州外海火燒船4死5獲救！　「只剩骨架」沉20公尺海底…30人還在船艙底層

快訊／美加州外海深夜驚傳「火燒船」！火舌竄天...整艘被吞沒　34人失蹤

教宗受困電梯25分鐘　晚7分鐘現身...首先感謝英勇消防員

瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？ 　非黑即白就是桑伯格的世界

小動物遭氣球線纏住還誤食碎片　美國這縣罰「故意放手」250美元

求庇護者激增7倍！希臘啟動緊急計畫　舒緩「難民巨浪」

新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

正妹渡假太嗨跳水「脊椎摔斷」　須復健才能走路....還背巨額醫療費

兒硬說老母「中300萬樂透」卻不分紅　菜刀割喉威脅…嬤按鈴救女！

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

星巴克買1送1「連續30天」　簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯

加州外海火燒船4死5獲救！　「只剩骨架」沉20公尺海底…30人還在船艙底層

快訊／美加州外海深夜驚傳「火燒船」！火舌竄天...整艘被吞沒　34人失蹤

教宗受困電梯25分鐘　晚7分鐘現身...首先感謝英勇消防員

瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？ 　非黑即白就是桑伯格的世界

小動物遭氣球線纏住還誤食碎片　美國這縣罰「故意放手」250美元

求庇護者激增7倍！希臘啟動緊急計畫　舒緩「難民巨浪」

新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

正妹渡假太嗨跳水「脊椎摔斷」　須復健才能走路....還背巨額醫療費

兒硬說老母「中300萬樂透」卻不分紅　菜刀割喉威脅…嬤按鈴救女！

五股巷弄機車自撞違停灑水車　騎士倒地噴血送醫不治

「包龍星」再爆押人妻女　逼「探險直播創辦人」不准搶生意

張育成先發8棒戰白襪　對決王建民前隊友

劍魚颱風生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨　中南部下到周日

加州外海火燒船4死5獲救！　「只剩骨架」沉20公尺海底…30人還在船艙底層

超萬用！日妞教你用白T搭出涼感滿分穿搭，懶癌女孩必備

金鐘54／美女主播王偊菁挺7月孕肚忍痛爬陡山　回家看播出嚇傻

莽男不滿被分手又遭痛毆　持武士刀衝羊肉爐店砍殺2傷

快訊／雙颱共舞！第14號「劍魚颱風」凌晨生成　追著玲玲往台灣來？

蘆洲巡邏警巧抓吸毒男　身上疑出盒裝安非他命

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

國際熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

他帶13歲「五官深邃妹」開房間..

他上飛機課「教練升空就暈倒」塔..

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪..

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

她被公雞啄一口　竟血流乾身亡

菲國救援直升機墜毀　9人全罹難

烤肉「用沙」埋餘火　童一腳踏入

即／加州深夜傳「火燒船」！34..

警把18歲女孩銬在後座輪流上　..

911調度員冷回閉嘴！她求救仍..

靠補助金養11孩　媽：我們很幸..

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

更多熱門

相關新聞

老鷹對鏡頭撇尿？牠不是在尿尿啦

克里斯蒂安（Christian Sasse）是一位生態攝影師，他專門拍攝加拿大溫哥華地區的老鷹群，他曾經拍下許多精彩的瞬間，但在這次抓拍之前，他沒有意識到這將會是一張多麼特別的照片。

駐韓美軍戰機大搬風　F-35A取代F-16

中美貿易戰壁壘分明──台灣未來要站哪一邊？

紐時：美中貿易戰沒有停火跡象

美航宣布繼續停飛波音737MAX

關鍵字：

美國北美要聞南加州聖塔克魯斯潛水失火

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

好市多中和店將實施新政策　網推爆

玲玲狂奔逼台恐發海警！大雨灌2天

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7男受害

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

長髮妹遭劈腿偷哭！超商女暖爆被萬人讚翻

具惠善爆引退！親寫97字道別訊息

2年健身成果！長腿妹秀S曲線　網看完秒歪樓

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面