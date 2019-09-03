加州外海火燒船4死5獲救！　「只剩骨架」沉20公尺海底…30人還在船艙底層

▲4具遺體已經由海岸防衛隊人員運回陸地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南加州外海聖塔克魯斯島（Santa Cruz Island）週一（2日）發生火燒潛水船事件，5名船員確定脫險，其中1人受傷，另外4具屍體在船附近的海面上被發現。該船在大火過後已經沉入水底，船上仍有30名乘客生死未卜。海岸防衛隊指出，4具屍體死因很可能是溺斃。

綜合外電報導，載著39名潛水人員的失事船隻船名為「概念號」（Conception，意譯），長22公尺（75呎），2日凌晨失火時船上大多數人都在睡覺。海岸防衛隊人員巴尼（Mark Barney）指出，凌晨3時15分接獲船隻求救，隨即派遣多艘船及2架直升機到場進行滅火及搜救工作；海岸防衛隊指出，失火當時5名船員還沒睡，及時跳船離開，並被一艘遊艇救起。

▲▼商業潛水前「概念號」已經沉入20公尺海底，受困船上的30名乘客獲救機會更加渺茫。（圖／達志影像／美聯社）

搜救人員在船隻附近海面上發現4具遺體，目前尚未確認死者姓名，研判為睡在船艙底層34名船員中的4人；船隻在大火焚燒過後頂層幾乎只剩骨架，並下沉至近20公尺（65呎）深的水底。

參與救援行動的文圖拉郡（Ventura County）消防局也派遣了2艘船前往救火，發言人納許帶來壞消息，其他30名船員可能有多人罹難，「這船很大，我們已知有好幾個人死亡，但我沒有確切數字。」海岸防衛隊隊長羅徹斯特（Monica Rochester）則說，目前尚不清楚起火原因，而搜救人員仍在尋找倖存者。

這艘商業潛水船由聖塔芭芭拉港「水中真相」公司（Truth Aquatics，意譯）所有，於上週五（30日）晚間從聖塔芭芭拉港出發，前往聖米格爾島（San Miguel Island）進行為期3天的潛水活動。