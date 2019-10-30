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腦出血欠千萬醫藥費滯日！婦返台逐漸康復　夫激動感謝：在隧道盡頭看見光亮

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▲▼腦出血欠千萬醫藥費滯日，婦人返台後逐漸康復。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人返台後逐漸康復，丈夫心情激動，「對社會有說不盡的感謝」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中張姓婦人在日本因腦血管瘤破裂昏迷，雖開刀救回一命但欠下上千萬元醫藥費，滯留日本。消息傳出後，引起社會關注，各界捐款也紛紛湧入，讓她在9月時順利返台，而在經過台中榮總1個多月的治療後，她的楊姓丈夫29日公布好消息，張女已能坐起，並已逐漸康復，也非常感謝各界的關心，以及台中榮總團隊的幫助。

家住豐原的張女為了要替從事機械五金貿易的楊男減輕壓力，她利用累積里程點數赴日做代購工作，以此補貼家用，但日前她到藥妝店採買商品時，突然昏倒送醫，醫院發現她是因為腦血管瘤破裂，緊急開刀。隔日又發現，她有腦積水，再開2次刀。最後雖然撿回一命，但張女醫藥費已累積上千萬元，仍住加護病房，張女家人根本無力支付，只能滯留日本。

▲▼腦出血欠千萬醫藥費滯日，婦人返台後逐漸康復。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人目前雖然還無法言語，但意識已逐漸恢復，也能認得丈夫及小孩。（圖／記者李忠憲翻攝）

事件經過媒體報導，引起社會關注，各界捐款也紛紛湧入，讓張女在9月7日時得以搭機返台，並由台中榮總團隊接手治療，並立即進行手術。

如今，好消息傳出，張女在經過治療後，已從加護病房轉到普通病房，雖然還不能言語，但她也從張眼到意識逐漸恢復，也能記得丈夫急孩子，還有明顯的情緒變化，甚至能夠看電視。

▲▼腦出血欠千萬醫藥費滯日，婦人返台後逐漸康復。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人為了貼補家用赴日從事代購工作，卻突然昏倒，也讓家屬焦急不已。（圖／記者李忠憲翻攝）

楊男表示，張女已逐漸恢復，但她仍需要24小時看護，且因躺得過久，她也需要展開進一步的肢體復健，待體力恢復後，才能再進行手術，而目前楊男的工廠還在重新起步，看護費對他來說仍是一筆不小的負擔，但這樣的困境，「我們自己努力拼看看，不想太過佔用社會資源，畢竟需要幫助的人真的很多...」。

楊男還提到，台中榮總團隊的醫術相當高明，每一個治療步驟都非常的妥適且洽當，讓家屬相當放心，也見到妻子逐步康復，「真的很謝謝台中榮總以及社會上的幫助」，也因為這樣，讓他感覺到「隧道的盡頭已逐漸看到光亮」。

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