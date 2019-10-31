外送平台抽成過高　侯友宜：協助餐廳組協會談判





▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者袁茵／新北報導

外送平台正夯，新北不少店家紛紛與外送平台合作，希望能讓收益大幅成長。然而新北市議員葉元之31日表示，外送平台與電家抽成約3成，還有些高達3成8，影響餐廳生存。對此，新北市長侯友宜表示，將由經發局協助餐廳組成協會，增加與平台談判籌碼。

侯友宜31日上午接受議會市政總質詢。葉元之提到，之前有外送平台「誠實蜜蜂」倒閉，損及餐廳權益一事，他就收到不少陳情；另外，外送平台與餐廳簽的合約裡，要抽約3成，也有高達3成8的，儘管有些餐廳業者把這當打廣告，但也影響到小餐廳生存，轉嫁給消費者也是加重消費者負擔。

侯友宜聽聞要抽3成後一臉驚訝，他表示，將責成法制局提供法律諮詢，保障店家權益；另有關外送平台對餐廳抽成過高，將責成經發局協助餐廳組成協會，增加與平台談判籌碼。

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