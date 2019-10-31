　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

隔2個月！港鐵CCTV片段首曝光　速龍小隊地鐵站「揮棍追捕乘客」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

▲831太子站衝突當天，港鐵CCTV拍到原本乘客在排隊。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

8月31日港鐵太子站內因警方在月台及車廂追捕示威者時動用武力，引來社會極大爭議，甚至傳出「打死人」的說法，但港鐵至今僅用文字與截圖整理時序，並強調閉路電視(CCTV)涉及乘客私隱不便公開。

事件至今日（31日）滿兩個月。《香港01》取得當晚兩段CCTV片段，其中一段影片攝錄到警方速龍小隊於10時56分於太子站下層月台追捕市民，另一段影片則為太子站四號月台兩部閉路電視影片，分別顯示「影片遺失／沒有影片（Video Loss／No Video）的字眼」。

《香港01》正向港鐵查詢，會否考慮完整公開當晚所有閉路電視片段。

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

▲突然有人群奔跑。

《香港01》取得8月31日太子站當晚兩段CCTV片段，其中一段為太子站下層月台、位於扶手電梯附近的閉路電視片段。

月台突見多人奔跑　場面混亂

片段長約30多秒，錄影時間是當晚10時56分，可見到當時有大批乘客從月台搭扶手電梯離開，突然間有近20名市民在4號月台奔跑，部份人有戴口罩，但片段可見大部份人都沒有戴上「豬咀」或蒙面。片段中，他們快速跑上扶手電梯，當時現場仍有大批乘客，場面頗混亂。

事隔3秒後，有10多名手持警棍的速龍小隊成員抵達，他們揮舞警棍追趕目標，有速龍成追上扶手電梯，亦有警員用警棍指向扶手電梯上的人。當一列列車停靠月台後，就見到有10多速龍成員邊揮棍邊走入車廂中。

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

▲▼速龍小隊抵達後，開始追趕乘客們。

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

曝光短片只見市民奔跑　速龍小隊抵達

從片段可見，不少在場乘客都顯得十分驚慌，混亂期間有人嘗試快速跑離現場，在旁亦見到有市民疑似呼籲其他人盡快離開。據《香港01》取得的片段，只見速龍小隊成員抵達太子站月台的追捕行動，未有其他後續情況，例如其他傳媒直播拍攝到速龍小隊在車廂內揮棍及施放胡椒噴霧等。

而另外一段影片則為太子站4號月台兩部閉路電視的畫面情況，該兩部閉路電視能夠紀錄列車頭4卡車廂及後4卡車廂外的月台情況。惟片段可見，當晚10時56分15秒起，兩部閉路電視分別顯示片段遺失（Video Loss）以及沒有影片（No Video）的字眼。

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

▲另一個CCTV則被損毀，無法觀看。

可更完整拍攝事發經過CCTV已毀

港鐵車務營運總管黃琨暐9月10日出席聯合記者會時，指8.31當晚太子站共有3部閉路電視被毀爛及塗污，當中兩部位於車站4號月台（荃灣線往中環方向），致未能繼續錄影令片段並不齊全，而涉事兩部CCTV的最後錄影時間分別為當晚約10時52分及10時53分。值得注意是，上述兩部CCTV可拍得的角度，正好可了解更多其後的事發經過。

政府部門多次澄清太子站無死人

8月31日當天，民陣原定發起遊行，但警方發出反對通知書，各區仍有大批示威者上街，最終演變成港九多區警民衝突。當晚10時許，有穿上黑衣及戴上防備裝具的示威者，於旺角登上一列往調景嶺方向列車後，期間與車上持不同意見的乘客發生爭執，同時有一名穿藍衣的乘客向黑衣人揮動鎚仔，黑衣乘客還擊、亦有黑衣乘客向車廂噴滅火筒，導致煙霧彌漫。

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

其後，港鐵因應情況於晚上10時45分報警求助，11分鐘後速龍小隊及防暴警察隨即抵達太子站下層的3號及4號月台，並衝至車廂內制服多名黑衣示威者。從傳媒直播畫面可見到，其中一個車廂內有數名年輕乘客打開雨傘，速龍向他們施放胡椒噴劑，多名乘客頭破血流，亦有年輕人跪地求饒。

港鐵其後宣布觀塘線及荃灣線服務全線暫停，其後太子站「清場」，只允許警員、被捕示威者及救護員留下，令外界無從得知事後發展。

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

事後，政府多個部門包括消防處、警方、醫院管理局等，多次召開記者會澄清，重申太子站沒有任何人死亡，且站內亦沒有死亡報告，僅強調事件中有七名傷者分別為五男二女。由於事件引起爭議，早前有學生入稟申請要求港鐵公開當晚CCTV片段，高等法院早前下令要求港鐵妥善保存太子站及荔枝角站相關時間片段。不過，港鐵曾多次表明，由於CCTV片段涉及私隱，不能全面公開，只提向公眾發放20多張片段截圖。

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

▲831太子站衝突，港鐵CCTV片段首曝光。（圖／香港01授權提供，下同）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
LINE+打電話對話曝光！北市顧問性騷擾黃瀞瑩：要不要過來一
韓國瑜不到！藍綠議員爆衝突　劉德林破頭「血濺議場」
原以為他是紳士⋯浩子「私下真面目現形」女星崩潰
黃瀞瑩驚爆碰上職場性騷擾　柯文哲：已將雙方隔離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

卵巢腫成4倍大！18歲女大生「賣卵」命危...腹腔全是血

影／浴帽馬桶刷加特效超嫵媚　清華工科男神還原遊戲角色

台商登陸進博會打團體戰　推「寶島101商城」平台

美美拍完空靈寫真！20歲正妹「噩夢開始」… 9天後PO「救救我」吞藥慘死

隔2個月！港鐵CCTV片段首曝光　速龍小隊地鐵站「揮棍追捕乘客」

82%港人反對林鄭任特首　港中大：66.1%民眾不滿意港府

女大生熱心「幫同學取快遞」後失蹤…4天後陳屍橋下！剛升大一不到1個月

陸商務部：磋商進展順利　中美經貿團隊牽頭人周五再通話

遭指控「間諜」　比利時「孔子學院」前院長被禁止入境

5G商用真的來了！ 　陸開通北京、上海等50城市名單

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

卵巢腫成4倍大！18歲女大生「賣卵」命危...腹腔全是血

影／浴帽馬桶刷加特效超嫵媚　清華工科男神還原遊戲角色

台商登陸進博會打團體戰　推「寶島101商城」平台

美美拍完空靈寫真！20歲正妹「噩夢開始」… 9天後PO「救救我」吞藥慘死

隔2個月！港鐵CCTV片段首曝光　速龍小隊地鐵站「揮棍追捕乘客」

82%港人反對林鄭任特首　港中大：66.1%民眾不滿意港府

女大生熱心「幫同學取快遞」後失蹤…4天後陳屍橋下！剛升大一不到1個月

陸商務部：磋商進展順利　中美經貿團隊牽頭人周五再通話

遭指控「間諜」　比利時「孔子學院」前院長被禁止入境

5G商用真的來了！ 　陸開通北京、上海等50城市名單

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生喊「行使歷史正義無罪」判拘45天

名嘴陳東豪指「打破酒瓶刺人」　韓國瑜決定提告：知識分子昧著良心！

宜蘭豪雨蘇澳五結一度淹水30公分　警冒雨適時交管阻危害

卵巢腫成4倍大！18歲女大生「賣卵」命危...腹腔全是血

火噬首里城！日本YouTuber自稱「抽菸釀禍」…秒刪道歉影片

影／浴帽馬桶刷加特效超嫵媚　清華工科男神還原遊戲角色

「首里城」修復僅30年再遭火劫　前後對比…延燒11小時成廢墟

陽明山濕冷「一堆老公寓」驚呆他：1坪50萬↑誰買？內行人曝關鍵

「簡訊沒有對學姐不禮貌」　劉嘉仁：我強烈抗議性騷擾三個字

二軍投出完封勝仍被釋出　郭俊麟：這就是運動現實面

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

租客佔房子60年　房東過世討不回

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

18歲少女「捐卵賣錢」命危…腹腔全是血

24歲女生為救生病弟「每天花10元」剩骨頭

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

婚禮上伴娘上台說了句話！新郎直接衝了出去

每天躺床上追劇！19歲男一個月後中風

67歲產婦出院　老公透露「懷孕背後原因」

天使臉女醫脫白袍露「最激辛身材」　奧客家屬秒閉嘴

狂借600萬！見面發現是對方母親所為

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

小雞抓走3隻剩幾隻？家長老師戰翻

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

深夜私處癢癢的…人妻驚見陌生裸男站床前

更多熱門

相關新聞

香港遊行再起港鐵柯士甸尖沙咀中午時關閉

香港遊行再起港鐵柯士甸尖沙咀中午時關閉

民陣20日發起「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」遊行，港鐵當天上午宣佈，經風險評估及與相關政府部門商討後，為審慎起見，港鐵柯士甸站、尖沙咀站由中午12時起暫時關閉，列車也不會停靠有關車站。另外，除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

快訊／港鐵九龍塘站被丟燃燒彈「一片烈火」

快訊／港鐵九龍塘站被丟燃燒彈「一片烈火」

香港勞工局籲「提早下班」、港中大取消課程

香港勞工局籲「提早下班」、港中大取消課程

多圖／港鐵帶傳媒視察車站　淹水、焦味都在

多圖／港鐵帶傳媒視察車站　淹水、焦味都在

港鐵曝光車站損毀照：將採法律行動

港鐵曝光車站損毀照：將採法律行動

關鍵字：

港鐵太子站速龍小隊CCTV

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

租客佔房子60年　房東過世討不回

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面