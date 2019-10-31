蘇花公路142.8K路樹倒塌阻礙交通　交通一度單線雙向

▲▼31日上午，蘇花公路142.8K處路樹倒塌，蘇澳警方適時派員交管。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

經不起大雨，31日上午，蘇花公路142.8K處路樹倒塌，占用南向車道，蘇澳分局武塔所所長林昭明等人，獲報後趕往現場，進行北向車道單線雙向交管，公路局大型機具於80分鐘後清除完畢，恢復雙向通車。

蘇澳分局表示，武塔所所長林昭明、警員李信宏等2人，31日9時30分獲報在蘇花公路142.8K處有路樹倒塌，需要警方協助，林等2人立即馳赴現場，發現路樹倒塌占用南向車道，阻礙道路通行。

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為防止事故發生，警方立即擺放反光錐，並聯繫公路局南澳工務段派員清除倒塌大樹，林等2人現場利用北向車道單線雙向管制車流通行，南澳工務段大型機具於10時45分抵達現場，並於10時50分障礙清除完畢，恢復雙向通車。

蘇澳分局提醒民眾，若是發現路樹倒塌或散落物於道路上形成路障，不可掉以輕心，車輛行駛時務必放慢車速，並通報警方或相關單位，避免車輛因閃避造成交通事故。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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