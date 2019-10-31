高中英聽成績公布　F級考生4502人佔4.18%「近5年新低」

▲109學年度高中英語聽力測驗第一次考試考生成績通知單在31日寄發。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度高中英語聽力測驗第一次考試今（31日）公布成績。大考中心指出，該次英聽考試經測驗等化程序後，得到A級成績之學生有20642人佔19.16%、B級學生41589人佔38.6%、C級成績學生有41013人佔38.06%、F級成績考生有4502人佔4.18%。

大考中心指出，今年度英聽測驗共有110033人報名，分別在33考區、52分區、3161試場，缺考率2.15%，相較去年同場次缺考率1.85%高出0.3%。比較近五年考試成績，大考中心主任張茂桂指出，本次測驗A級和C級百分比界於5個學年之間，B級百分比創5年新高，F級則創5年新低。

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各題型得分率部分，大考中心表示，英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話與短文聽解四種題型，每一題型配分相同。整體來說，這次考試所有考生在看圖辨義的得分率是7成3，對答、簡短對話、短文聽解三種題型的得分率都略高於6成。

▲本次測驗A級和C級百分比界於5個學年之間，B級百分比創5年新高，F級則創5年新低。（圖／記者李毓康攝）

不同成績等級考生在4種題型上的得分率，大考中心說明，A級考生在四項題型得分率都在9成以上，其中簡短對話達9成4最高；B級考生四項得分率都在7成以上，看圖辨義則近8成；C級考生看圖辨義的得分率為6成，對答、簡短對話、短文聽解三項得分率約四成；F級考生的看圖辨義題型得分率接近3成5，其他三題項約2成上下。

大考中心表示，本次考試共出現755件違規情況，其中考生未攜帶應試有效證件正本，高達718件；考生在考試開始鈴生前翻讀試本共2案；考試中行動電話未關機4案；考試結束仍繼續作答2案。

大考中心今天上午9時起開放上網查詢成績。若有成績相關問題，也可透過成績通知單上QRcode到大考中心網站「高中英語聽力測驗常見問題」的成績相關頁面查詢。

