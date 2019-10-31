「愛台灣博物館卡」650元全台展覽看到飽！預計12月開放預購

▲故宮串聯全台博物館，推出「愛台灣博物館卡」預計12月開放預購。（圖／翻攝Google Maps）

記者林育綾／台北報導

為了提升國人及國外旅客參觀博物館意願，故宮編列預算推出「愛台灣博物館卡」(iTaiwan Museum Pass)，提供國人以650元購買，享有一整年全台博物館逛到飽，還結合商圈與周邊旅遊行程等優惠，預計今年12月開放預購，明年1月上路啟用；而針對海外遊客則規劃國際版Day Pass，預計明年推出。

故宮北院、南院參觀遊客眾多，但「購票入場人數」卻逐年下滑，近來遭到立法委員檢討。而故宮為提升國人參觀博物館意願，參考荷蘭的做法規劃「愛台灣博物館卡」(iTaiwan Museum Pass)，秘書室承辦人曾學仁今（31）日接受媒體訪問透露，此計畫已臻成熟，將分為國內外2種不同制度，最快在今年12月開放國人預購，屆時會舉辦記者會詳細說明，將在明年1月正式上路啟用。

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曾學仁說，「愛台灣博物館卡」提供國人以相對優惠的費用參觀博物館，包括核心博物館和聯盟博物館，年卡預計650元，可享整年全台博物館無限次數逛到飽，雖然海生館例外，但也會提供優惠價。此外該卡將與週邊交通、旅遊行程、商圈等合作，例如一些森林遊憩場所也有購票優惠，期望可以提升國人走入博物館參觀的意願。

而針對海外遊客，預計在明年（2020）推出國際版Day Pass，將結合交通，讓國外觀光客更方便使用。

▲國慶連假期間故宮南院參觀人潮眾多，但實際購票參觀人數近來遭到檢討。（圖／故宮南院提供）

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