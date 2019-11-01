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現代藝術界知識庫代表　MoMA整裝出發

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紐約現代藝術博物館MoMA於1939年遷至此，由Goodwin-Stone當時建造的琉璃塔直到今天仍可從第53街入口一眼望穿。而整個展館的整修與建置前後陸陸續續花了近55年，建築師Philip Johnson在1964年完成了擴建，其中包括雕塑花園，而20年後，CésarPelli在1984年設計了擴建部分。另一項重大擴建是由日本建築師Taniguchi Yoshio設計並於2004年完成。而這次的修整由建築公司Diller Scofidio + Renfro和Gensler著手進行將MoMA的佈局擴大了三分之一，翻新大堂，書店，咖啡廳和創建新的畫廊空間。

設計師保留琉璃塔的無框透明玻璃，並補強作為結構梁。從大街上即可一眼看到博物館內容，吸引路人目光以達到知名度的提升。琉璃塔旁的牆面則塗上黑點玻璃粉，用以改變內部的光線。

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「設計融合了博物館建築歷史的各個方面，在第53街上創建了一個獨特的透明玻璃幕牆，與現有的Goodwin和Stone，Johnson和Taniguchi建築相得益彰，並在室內外之間加入開放空間的規劃。」建築師Elizabeth Diller，DSR的創始合夥人說道。

令人興奮的是，新結構高六層，提供了額外的40,000平方英尺（3,716平方米）的畫廊空間。新的畫廊稱為David Geffen Wing，延伸到讓·努維爾（Jean Nouvel）設計的53W53建築中 ，每層增加11,500平方英尺（1,068平方米）。

為了讓民眾可以安心且安靜的欣賞藝術，設計師選擇了簡單的材料並加強隔音功能。樓梯圍繞著結構性脊柱佈置，該結構脊柱從天花板懸掛下來以支撐沒有任何側向支撐的樓梯和平臺。樓梯覆蓋在楓木板上，這些木板經過漂白染色和微穿孔，而地板則覆蓋著寬闊的橡木木板。樓梯間的中央牆採用鏡面拋光。MoMA的另一面牆壁和天花板上採用的另一種新材料，是帶有微穿孔美國黑胡桃木貼面的隔音板。

攝影／Iwan Baan
圖片來源／Diller Scofidio + Renfro
文章資料／dezeen

（完整文章請看城市美學新態度

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