雲端最前線／國民黨遷台以來最強！韓國瑜魅力超越馬英九？

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距離2020年1月11日的總統立委大選已經不到三個月，宋楚瑜是否再次披掛上戰？而這對蔡韓兩人的選情又有什麼影響？與此同時，韓國瑜請假高雄市長，開啟全台「傾聽之旅」是否能為他選情帶來加溫？而蔡政府面對「香港人陳同佳來台投案」的搖擺態度是否會衝擊她的選情？《ETtoday新聞雲》於2019年10月22日至10月27日透過「手機簡訊」進行調查，共計完成1,110份有效樣本。在蔡英文、韓國瑜2人對戰方面，蔡英文以42.1%支持度領先韓國瑜的33.1%，兩人的差距已縮小為個位數。《雲端最前線》30日邀請台北市立委候選人徐立信、高雄市議員黃紹庭、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜去年在九合一大選創造韓流席捲高雄，儘管他至今民調支持度落後總統蔡英文，但近來下鄉造勢仍吸引不少熱情韓粉參與。對此，曾擔任國民黨操盤手的黨中評委何鴻榮受訪直言，韓國瑜雖非黨內菁英，但魅力早已超過前總統馬英九，更展現國民黨遷台以來最強的動員能量。

另外，台北市政府顧問蔡壁如29日透露柯文哲佈局2024，鴻海創辦人郭台銘願意幫忙。對此，郭台銘幕僚蔡沁瑜回應，強調現在距離2024還很久，這段時間世事難料，「原則上希望跟民眾黨合作可長可久，未來的事等到未來再進行評估，現在先把2020這一關過了再說。」《雲端最前線》30日邀請台北市立委候選人徐立信、高雄市議員黃紹庭、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。