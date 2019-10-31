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海洋公園取消今日「哈囉喂」！傳內容含「支持示威」遭查　員工不滿擬罷工

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▲香港海洋公園取消今日「哈囉喂全園祭」。（圖／翻攝自香港海洋公園官網）

▲香港海洋公園取消今日「哈囉喂全園祭」。（圖／翻攝自香港海洋公園官網）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續近5個月，引發多場暴力示威衝突，有網民發起今日（31日）萬聖節在港島遊行。海洋公園30日晚宣佈，鑒於社會現今狀況，加上港島多區會有公眾活動，為顧及遊人和員工的安全，決定取消31日「哈囉喂全園祭」項目。

綜合港媒報導，園方在聲明中向受影響的遊客致歉，「持有門票的遊客，可於海洋公園官方網站查詢退票詳情。」

網上29日流傳，海洋公園「哈囉喂」項目中有一個名為「地獄巨星賀台慶」的演出，由8月開始排練，早前被網民批評內容涉及政治和時事話題，引起爭議；其後有傳園方高層介入，強迫刪改劇本，更一度傳出該節目遭取消。隨後網上又流傳有海洋公園員工因不滿園方自我審查，決定於萬聖節罷工以示不滿。

▲▼香港海洋公園取消今日「哈囉喂全園祭」。（圖／翻攝自香港海洋公園官網）

▲香港海洋公園宣佈該決定。（圖／翻攝自香港海洋公園官網）

對於以上的未知之數及狀況，海洋公園發言人表示，尊重表演者及員工就公園的活動及節目表達意見，並與員工一直保持溝通。發言人指，「地獄巨星賀台慶」為今年「哈囉喂全園祭」的其中一個演藝項目，以娛樂遊客為目標，內容並不涉及對任何社會事件的看法，而因應觀眾對節目內容的意見及反應，會不時與製作團隊交流意見，調整演出內容及人手編排。

此外，對於有網上號召在公園外進行公眾活動，公園表示，會密切留意情況發展，作出適當安排，致力確保遊人安全。

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