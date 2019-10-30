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香港疑有「刺鼻毒氣」　3歲女童「暴露10多分鐘」起紅疹狂抓

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▲香港屯門3歲女童皮膚紅腫，疑似受「不明毒氣」影響。（圖／翻攝自朱凱迪臉書粉絲專頁）

▲香港屯門3歲女童皮膚紅腫，疑似受「不明毒氣」影響。（圖／翻攝自朱凱迪臉書粉絲專頁

本報訊

屯門區良景邨一帶昨日出現神秘攻鼻氣味，不少屯門居民受到影響，一度有消息指，氣味是由大興行動基地傳出，懷疑是催淚氣體，警方於晚上澄清，警方沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。屯門多名社區工作者29日聯同受影響的居民召開記者會。屯門居民A小姐的3歲女兒昨日吸入不明氣體後，身體多處出現紅疹，並表示非常痕癢，事發後她感到很無助。屯門多名社區工作者認為，事發至今將近一日，沒有一個機構可給市民一個交代，質疑政府漠視市民安危。

28日下午3時許，屯門山景、良景及大興一帶有不明氣體散佈，山景邨居民A小姐稱，下午3時左右，在家中已聞到剌鼻味道，至下午4時半左右，她到附近接送3歲的女兒放學，到達學校時，老師已替小朋友戴口罩。由學校回家只是十分鐘路程，途中見有其他家長掩鼻及咳嗽，而女兒回到家中後稱很癢，不斷撓身體，「沖涼前發現女女兩邊膊頭、背、頸都紅曬。」沖涼後女兒左耳紅腫、手部亦有紅疹，「佢成晚係到，話媽媽我好痕，瞓教碌嚟碌去，我只可以同佢搽止痕膏。」今早起床時，女兒右耳仍然紅腫。

A小姐表示，女兒之前沒有濕疹或其他皮膚問題，事發後感到很無助，「學校行返嚟十幾分鐘，皮膚已係咁，唔敢再帶佢出街，唔敢帶佢去睇醫生。」A小姐又稱，即使去看醫生，由於不知道氣體是什麼，縱使真的是催淚氣體，「我哋醫生又有幾多經驗可以醫到畀催淚彈整到嘅傷？」

▲屯門多名社區工作者聯同受影響的居民召開記者會。（圖／香港01授權提供）

環保署：調查有關地點未察覺難聞異味

環境保護署發言人回覆查詢指，環保署在昨日（28日）下午收到多宗關於在屯門多處發現難聞氣味的投訴後，已即時派員到有關地點（包括大興行動基地、寶怡花園、海麗花園、屯門西北游泳池、良景邨和田景邨等）調查，未有察覺任何明顯難聞異味。

另外，立法會議員朱凱廸今日再接獲兩宗個案。其中一宗是居住在屯門良景邨某座12樓的兩名幼童，分別兩歲大及四個月大。他們昨午懷疑在家中吸到不明毒氣，出現咳嗽和嘔吐徵狀。另一個案中，一名於屯門碼頭附近上學的初小學生在學校裏聞到「怪味」，之後不停流鼻水和全身痕癢，到晚上身軀和面部出現多塊紅疹。女孩母親表示作為家長感到十分擔心，「即使只係日常生活，點解都可以搞到咁，而且政府完全無任何正式交代及善後措施。」

良景選區候選人王德源稱，昨日收到街坊稱有異味傳出，懷疑是由屯門西北游泳池傳出，王致電泳池職員，對方稱已有消防到場檢查，氣體不是由泳池傳出。王德源其後到良景邨停車場一帶巡視，期間聽到「嘭嘭」聲，翻查資料，青山靶場昨日上午8時至晚上9時有演練，當時聽到聲音後，見到上空灰濛濛，能見度頗低，未知事件是否與青山靶場有關。王德源指，當時不少學生放學，事後收到街坊指，家中嬰兒疑聞到不明氣體後，不斷摸眼及鼻。

寵物受影響

山景選區黃丹晴稱，昨日收到街坊報料後，已到山景邨提醒居民關窗及戴口罩，當時附近有一間殘障人士院舍內亦有異味飄入，令院友受到影響。而富新選區候選人李家偉表示，事發後收到有養寵物的居民求助，不知如何處理吸入異味的寵物，亦有主人稱家中的倉鼠疑因吸入不明氣體死亡。多名社區主任立即聯絡NGO（非政府組織），未來數天會有醫療流動車到屯門協助。

新墟選區張可森稱，昨日屯門有不明氣體散佈後，屯門多名社區主任接到數百甚至上千個求助，街坊對不明氣體感到擔憂，惟事發至今將近一日，除了警方澄清氣體不是由他們傳出的外，至今沒有一個部門可以向屯門居民交代發生什麼事情，氣體由何處傳出，及是什麼氣體等，令居民疑慮得不到釋除，「警方只係不斷講唔關佢哋事，但到底係關咩事？佢地有冇調查呢？有冇做緊啲乜嘢跟進？冇一個政府部門有一個完整說法，政府去咗邊到呢？」

十一名屯門區議會候選人認為，警方否認了氣體與自己無關，不代表就可停止調查事件，警方有責任調查規模如此驚人的氣體到底從何而來，因此他們要求警方必須徹底調查事件，向居民交代真相；有關機構及團體就事件道歉，以及政府為受影響居民提供協助，包括醫療上、防禦措施等。

▲屯門多名社區工作者聯同受影響的居民召開記者會。（圖／香港01授權提供）

▲屯門多名社區工作者聯同受影響的居民召開記者會。（圖／香港01授權提供）

女童頸和膊頭出滿紅疹　朱凱廸促查明毒氣來源

立法會議員朱凱廸今日中午於其facebook表示，昨日下午有屯門街坊的三歲小朋友4點45分離開青雲路的幼稚園，步行十分鐘回家後發現頸和膊頭出滿紅疹，痕癢非常。街坊表示，小朋友在離開學校時已戴上口罩，她自己回家後也覺得喉嚨不舒服。由於小朋友從來沒有濕疹等皮膚問題，街坊相信與昨午侵襲屯門的刺激性氣體有關。朱凱廸呼籲有相若症狀的街坊與他聯絡，並促查明毒氣來源。

朱凱廸為元朗八鄉南選區候選人，其餘候選人包括報稱是退休校長的黎永添，以及報稱是朱凱廸新西團隊的徐卓然。

潘智鍵為區議會屯門翠興選區候選人，另一名候選人為朱耀華；黃丹晴為區議會屯門山景選區候選人，另一名候選人為吳鍱珮；羅焯勇為區議會屯門景興選區候選人，另外兩名候選人為陳有海、劉幸兒；曾振興為區議會屯門興澤選區候選人，另一名候選人為徐帆；張可森為區議會屯門新墟選區候選人，另兩名候選人為古漢強、陳滙熙；巫堃泰為區議會屯門三聖選區候選人，另一名候選人為蘇炤成；李家偉為區議會屯門富新選區候選人，另一名候選人為甘文鋒；曾錦榮為區議會屯門龍門選區候選人，另一名候選人為龍瑞卿；王德源為區議會屯門良景選區候選人，另兩名候選人為程志紅、鄧文傑；梁灝文為區議會屯門田景選區候選人，另三名候選人為梁逸朗、李洪森、雷美玉；張贊華為區議會屯門寶田選區候選人，另一名候選人為蘇嘉雯。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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