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殺人卻怕痛！罪犯要求「毒氣」執行死刑　美最高法院駁回

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▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲巴克魯試圖要求以「毒氣」替代「注射」的方式執行死刑，以避免痛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一名50歲男子巴克魯（Russell Bucklew）因犯下綁架、性侵和殺人等罪行，被法院判處死刑，預計將會採取「注射毒藥」方式執行。不過巴克魯辯稱他有先天性的海綿狀血管瘤疾病，一旦注射將會導致腫瘤破裂、痛苦致死，違反美國憲法中禁止殘忍和不尋常的懲罰，要求改用毒氣行刑。聯邦最高法院1日表示，憲法並不保證每位死刑犯都能「無痛死亡」，駁回巴克魯的申請。

根據《路透社》報導，巴克魯在1996年殺害前女友蕾（Stephanie Ray）的新伴侶桑德斯（ Michael Sanders），綁架並性侵了蕾，同時射殺桑德斯6歲的兒子，甚至在被捕前還攻擊一名警察，最後法院判決死刑。巴克魯認為他先天性疾病的因素，如果以「注射」方式致死會導致過度疼痛，要求改用毒氣行刑，最高法院最後以5票對4票結果，仍維持注射方式執行死刑。

▲▼美國最高法院。（圖／路透）

▲美國聯邦最高法院認為沒有證據可證「毒氣」可減輕痛苦，駁回巴克魯申請。（圖／路透）

最高法院指出，挑戰執行方法的囚犯必須提出適當的替代選擇，而巴克魯並無法證明「毒氣行刑」可以「隨時實施」並「減輕痛苦」。反對巴克魯提議的保守派大法官法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）表示，他試圖在訴訟後的申訴來試圖延誤行刑，而憲法第八修正案不能保證囚犯無痛死亡。不過自由派的大法官索托馬約（Sonia Sotomayor）不同意戈蘇奇的看法，認為「導致延誤」的法律手段和案件完全無關，判決應該保持謹慎。

據了解，法院禁止對少年或精神疾患者處以死刑，不過巴克魯的上訴並非試圖避免被處決，而是針對執行的方式有意見，也沒有法官認為判決死刑違憲。巴克魯的律師目前並未回應法院的決定。

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關鍵字：死刑,毒氣,注射,聯邦最高法院,北美最高法院

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