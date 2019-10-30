狂A線民費「灌水百次」 當公積金　海巡隊9貪官全用來買酒吃喝

▲淡水海巡隊第三偵緝組9人涉嫌虛報線民費詐領84萬公款用來買酒聚餐。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

海巡署第二淡水海巡隊第三偵緝組葉姓主任等9人，涉嫌從2009年起，多次利用破獲案件的機會，虛報辦案所需「諮詢人員禮品及餐敘」單據，8年內詐領線民費43萬多元，存入帳戶作為偵緝組公積金，用來當作聚餐買酒經費，士林地檢署調查後，依《貪污治罪條例》詐取財物等罪，將9人全部起訴。海洋委員會海巡署艦隊分署對此表示遺憾，除對涉案人員處分停職，也重新訂定相關規則嚴格把關。

根據海巡隊報支刑事活動費應注意事項規定，報領俗稱線民費的「刑事活動費之便餐費用」，限與提供犯罪線索的民眾用餐，且每餐最多2000元，贈送禮品的話，每次最多3000元。

但葉姓主任等9名淡水海巡隊第三偵緝隊成員，涉嫌從2009年到2017年間，利用偵破毒品、槍砲等案件後的報獎機會，偽造了上百次的刑事辦案費支出紀錄，虛報申領線民費，共計43萬多元，這些錢都陸續進入負責管帳的人員戶頭，成為偵緝隊公積金，用來組員餐敘、買酒等私用，涉嫌利用職務機會詐起財物及偽造文書等罪。

海洋委員會海巡署艦隊分署針對此案發布新聞稿指出，已依《警察人員人事條例》第29條規定召開考績委員會，對涉案人員即刻核予停職，從嚴追究相關人員考核監督責任。

同時艦隊分署也同步清查各外勤隊檢討現行核銷制度之缺失，重新訂定「偵辦案件活動費支用要點」，特別針對相關費用之申請及核銷程序嚴格把關。對於違法犯紀情事，秉持勿枉勿縱原則，主動積極查處回報，決不徇私護短，以防類案再生。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

男衝警局報案「他們要關店打我」 揪趴女：他逼我吃香蕉

瑞傑吸金案／北聯幫主遭聲押 演員成潤、正妹講師交保

警「看到IG正妹忍不住」偷查個資 賠50萬求和解不成...慘遭起訴