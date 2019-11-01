美國海軍陸戰隊魔鬼新訓　體驗完毒氣室「呼吸真好」

▲美軍訓練以嚴格出名。（圖／路透）

實習記者洪旻延／綜合報導

美軍在訓練軍人以嚴格出名，近日商業內幕（Business Insider）團隊前進美軍在派瑞斯島（Parris Island）的新訓基地採訪，帶領觀眾一窺海軍陸戰隊為期13周的魔鬼新訓，看他們怎麼把菜鳥新兵磨練成驍勇善戰的美軍大兵。

派瑞斯島（Parris Island）新訓基地男女兼收但分開訓練，儘管招募基地以前曾嘗試進行整合，但海軍陸戰隊是唯一在基本訓練期間將男女新兵分開的軍事部門。

菜鳥們剛抵達新訓基地就要通過一道有著海軍陸戰隊軍徽的銀色大門，通過它即象徵和過去的自己告別。班長嚴肅的訓斥，「你們一輩子只有一次機會走過去。」

天還沒亮，新兵們就開始充滿挑戰的一天，除了強化身體體能訓練外，還有使心理層面茁壯的膽量訓練，為了克服恐懼症從14公尺高塔一躍而下，進入毒氣室感受催淚瓦斯的威力，目的為了要建立他們對防毒面具和長官的信心，體驗完的新兵都表示，要好好珍惜上帝給的空氣。

海軍陸戰隊被定義為兩棲作戰部隊。因此，游泳是訓練中很重要的一環，新兵必須穿著迷彩服在泳池裡進行各種水中活動，訓練各種可能發生的情況。新兵也必須集中精神坐在教室上課，不然隨時可能被班長抓去運動一下。

整個新訓過程在名為「鋼鍋」（Crucible）的活動中達到高潮。在54個小時內，僅有少量睡眠和食物，體會真實的戰爭場景，槍聲和砲擊聲通過安裝在訓練區域中的揚聲器播放。新兵必須共同努力、克服障礙，制定戰略去解決問題。

結訓時長官表示，「最重要的是，永遠不要放棄。我們為您提供新兵訓練的挑戰，並為您贏得美國海軍陸戰隊的頭銜。」整段訓練結束後，家人會看到他們的子女蛻變成一名真正的海軍陸戰隊隊員。

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