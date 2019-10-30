與張嘉郡交往被爆「劈腿編劇女」！周柏吟48字回應：我們全心信任彼此

▲周柏吟與張嘉郡交往。（圖／翻攝張嘉郡臉書）

地方中心／雲林報導

前雲林縣府新聞處長周柏吟被爆料與立委張嘉郡交往，還劈腿編劇女，張嘉郡認為男友周柏吟是「陽光磊落」的人，不希望這件事在選前被利用成為選戰話題，她目前只專心選舉，而周柏吟則以48字回應說「嘉郡是一個對人真誠，全力照顧他人的人；我們全心信任彼此，相互坦誠，私領域的事情，謝謝大家的關心」。

據了解，外界有傳聞周柏吟已於10月9日向縣長張麗善遞上辭呈，正式請辭新聞處長一職，與劈腿紛擾一事有關，其實是因為輔佐張麗善擔任縣府媒體化粧師的任務，已經階段性完成，其二是因為要與嘉郡公開交往所以在那個位置上不恰當自動離職，周也請外界不宜做過多的揣測。

韓國瑜妻子李佳芬上午10時參加雲林縣韓國瑜婦女後援會，張嘉郡也一同出席，對於此時被媒體爆料，上午總部緊急召開會議，搶在李佳芬到前對外回應。由於周柏吟不是張嘉郡總部的人員，也由他個人對外回應說明。

張嘉郡接受媒體聯訪時時，承認自己目前確實與周柏吟在交往中，「我覺得大家應該多多關心國事、弱勢團體。我相信每個人都是真心的，謝謝大家關心！我非常清楚我交往的男生，是一個陽光磊落的人，他非常坦誠告訴我一切的事情，我很清楚，謝謝，這是私人的事情，不值得大家關注」。

至於爆料者選在大選前對周張2人大爆料，是否有操弄選情？周柏吟承認確實與編劇女有過曖昧，但錯就錯在感情沒有切割乾淨，面對記者深入詢問，僅淡淡地表示「都已經是過去的事情了」，不願再詳加說明。

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