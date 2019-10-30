立委選戰爆三角戀！周柏吟劈腿挨批「渣男」　起底過去作風「勇敢衝撞」

▲雲林縣政府新聞處前處長周柏吟遭控劈腿，陷入三角戀感情風波。（圖／翻攝周柏吟臉書）

地方中心／雲林報導

雲林縣政府新聞處前處長周柏吟30日遭踢爆劈腿與另名女編劇搞曖昧，迫使他與前立委張嘉郡交往的地下情浮出檯面。對此，張嘉郡稍早受訪時大方認愛，還護航男友「他是個陽光磊落的人！」今年38歲的周柏吟在去年九合一選戰中深受縣長張麗善重用，勝選後也順利進入縣政府擔任新聞處處長，日前主動請辭後，專心協助張嘉郡投入立委選戰，豈料此時卻突然爆出三角戀醜聞。

一名女編劇向媒體爆料，周柏吟刻意隱瞞自己與張嘉郡交往的感情事實，與她大搞曖昧，甚至2人還在周的住處發生關係，直到事後周「射後不理」，加上她又耳聞周與張嘉郡關係，這才恍然醒悟自己遭到玩弄，弄批周柏吟是「渣男」。

現年38歲的周柏吟畢業於北京清華大學國際關係系，2016年時曾出任國民黨文傳會新媒體部主任，期間還曾為抗議黨產會，帶領年輕黨工衝入行政院，因此遭警方上銬逮捕，作風相當勇於衝撞。

去年九合一大選中，周柏吟擔任張麗善競選總部發言人，勝選後順利進入縣府擔任新聞處長，在今年7月高雄市長夫人李佳芬位於古坑鄉的農舍案曝光後，周柏吟也臨危受命，親上火線擔綱農舍案發言人代表，深受張麗善重用；但周柏吟任職還未滿1年，便於10月10日主動請辭，全心全意為女友、張嘉郡輔選立委。

▲周柏吟與張嘉郡交往一事，外界早已傳言已久。（圖／翻攝張嘉郡臉書）

張嘉郡父親為雲林縣前縣長張榮味、現任縣長張麗善更是其姑姑，過去張嘉郡曾任第7屆、第8屆立法委員，2屆分別以86571票（53.24%）、90811票（50.44%）高票當選，是相當強力的選將；但2015年時張嘉郡表示不競選連任，改由弟弟張鎔麒接棒，直到2019年8月才再代表國民黨參選第10屆立委選舉雲林縣第一選區，並在黨內通過徵召。

過去外界雖傳言周柏吟與張嘉郡2人正在交往，但當時2人並未正面承認、也未曾否認交往傳聞；今周柏吟遭踢爆劈腿女編劇，張嘉郡也成為關注焦點之一，30日上午接受媒體採訪時大方認愛，坦言確實與周正在交往中，強調「相信每個人都是真心的」，還護航男友「我很清楚我交往的男生，是個陽光磊落的人，他非常坦誠告訴我一切的事情，謝謝大家關心！」

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▲張嘉郡今受訪時大方認愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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