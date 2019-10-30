Apple Watch推watchOS 6.1新版本　可支援最新款AirPods Pro耳機

▲watchOS 6.1距離watchOS 6發布相隔超過一個月。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳心怡／外電報導

蘋果今天針對Apple Watch推出watchOS 6.1更新版本，這是自watchOS 6發布後，第一個重要版本更新。watchOS 6.1更新包括性能提升，且Apple Watch Series 1和Series 2的用戶也能升級。

Apple Watch Series 1、2、3、4和5用戶現在可以更新到watchOS 6.1。除了支援較早的Apple Watch型號，watchOS 6.1還包括對AirPods Pro的支援以及性能改進和錯誤修復。在Beta版測試期間，此更新也改善 Apple Watch Series 5的電池壽命性能。

Apple Watch Series 1和Series 2用戶可以期待一些新的watchOS 6功能，包括計算機、語音備忘錄和有聲讀物App。另外，watchOS 6還針對Apple Watch設計專屬的應用程式，用戶可以直接從手錶上搜尋下載，進而減少對iPhone的依賴。

此外，蘋果還發布一款watchOS 5.3.3，此更新適用於無法運行iOS 13的iPhone的用戶。蘋果表示，此更新提供了重要的安全更新，建議所有用戶使用。

▲watchOS 6.1已開放更新下載。（圖／記者邱倢芯攝）

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