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蘋果macOS Catalina 10.15.1更新來了　新增表情符號、AirPods Pro支援

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▲▼蘋果macOS Catalina 10.15.1更新來了。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果macOS Catalina 10.15.1更新來了。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

蘋果官方繼發布了iOS 13.2和watchOS 6.1新系統更新後，今（30）日稍早再度推播了macOS Catalina 10.15.1更新；此次的更新包含了此更新包括70多種新的表情符號、支援AirPods Pro耳機，以及HomeKit Secure Video等，而這次的更新也是macOS Catalina發布以來，第一個主要的更新。

除了提供三大項更新外，macOS Catalina 10.15.1也有針對一些錯誤修復和性能改進，若是想要趕快更新的使用者，可以點選Mac螢幕左上角的蘋果圖樣，並選擇系統偏好設定，再點選軟體更新，即可快速地將電腦更新到最新版本。

而這次的更新，官方也提出了更新重點：

表情符號：這次更新有超過70種新的或更新表情符號，包括動物、食物、活動，以及新的輔助功能表情符號，使用者還可選擇性別中性表情符號，與情侶表情符號，就連膚色也可依照喜好加以選擇。

AirPods Pro耳機：蘋果最新的AirPods Pro耳機於今日在特定國家、地區上市，為了讓Mac電腦能夠與AirPods Pro連線，因此在這波更新中也提出了支援。

HomeKit Secure Video：這項功能蘋果在今年WWDC上曾提過，將新增的用來保護用戶隱私與安全的服務；現在有許多人會在居家環境中安裝攝影機，以利居家安全，但是攝影機所拍攝的畫面會回傳到原廠商端，如此一來就會有隱私性的問題。

而HomeKit Secure Video會先在你所設定的智慧家庭中樞（Apple TV、iPad或是HomePod）先行做影像分析，接著將資料加密後再傳送到iCloud上儲存，即便是蘋果也無從得知其內容。

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