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卡娜赫拉作者出道16年「首次受訪拍照沒戴面具」！　12歲兒2年前才知媽媽真實身份

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圖文／鏡週刊

【卡娜赫拉獨家專訪（下）】出道16年從未曝光　兒子兩年前才知道她的真實身分

▲34歲的卡娜赫拉有三個孩子，一家人住在日本愛媛縣的一棟古民宅。（圖／鏡週刊）

卡娜赫拉22歲時生下長子，24歲生下次子，老么則在兩年前出生，一家五口住在愛媛縣一棟自購的兩百年歷史古民宅。平時她跟老公一起在家工作，老公負責工作接洽，她負責畫畫。卡娜赫拉形容自己的創作會隨著生活型態而改變，「學生時期以戀愛風為主，生了小孩後開始走向可愛的風格。」也許正因為如此，不管在插畫或是貼圖，總能誕生一張張充滿童真的創作。

卡娜赫拉是設計師、漫畫家、插畫家，貼圖只是工作的一部分，「快的話兩小時可以畫完一組40張的貼圖，如果邊畫邊發呆，大概是五小時到一天。」兼顧母親與畫家的角色並不容易，身為三個孩子的媽，卡娜赫拉一天的作息是：早上六點起床，幫老大跟老二準備早餐，在家中目送他們上學；七點幫兩歲的老么準備早餐，看跟老公誰有時間，就送老么去托兒所；10點開始專心畫圖，往往畫到傍晚肚子餓，也是小孩回家的時間；晚上10點到12點繼續工作；12點到半夜兩點是放鬆時間，她熱愛打電動跟看漫畫，有時候還會看漫畫看到睡著。

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【卡娜赫拉獨家專訪（下）】出道16年從未曝光　兒子兩年前才知道她的真實身分

▲卡娜赫拉創作的桌布供人免費下載，自從有小孩後作品也偏向可愛風。（圖／翻攝自卡娜赫拉官網）

有趣的是，當我們請卡娜赫拉舉出她最愛的漫畫或遊戲作品，她竟然露出苦惱深思的模樣，五官都快揪在一塊，一來可能是害羞，二來是因為有太多喜愛的作品，後來才透露，影響她最深的電玩遊戲是《勇者鬥惡龍》，「最初看到《勇者鬥惡龍》在募集四格漫畫專欄而去投稿，這也是我成為漫畫家的契機。」此外她也喜愛熱血的少年漫畫如《航海王》等作品，因此之前收到《航海王》作者尾田榮一郎的聯名合作邀約，更是讓她驚喜萬分。

卡娜赫拉曾在出版的圖文書提及，大兒子小時候因為害怕獨處，往往得揹著他畫畫，孩子成為他最甜蜜的負擔；而家中有一個古老電視機，因此她也買了一台任天堂紅白機，布置成一間復古房間，她常與老公跟孩子圍著遊戲機打電動，那也是最單純快樂的天倫時光。被問到還有沒有想要完成的夢想，她笑說，「硬要說的話，如果可以，希望能放一年的假，好好地打電動跟看漫畫。」

保護家人　身分是祕密

多年來，不管在日本的公開場合或這次台灣LINE原創市集舉行的國際論壇，她都戴著招牌的長頸鹿面具現身。連在家中，卡娜赫拉的身分也是諱莫如深，隱藏秘密的對象包括自己的兒子，「畫畫的時候，如果小孩溜過來，就會立刻把畫面切成別的視窗。」在愛媛縣的家，她的身分就只是設計師、孩子的媽。孩子在的情況下，「卡娜赫拉」的話題就不會被提及，家裡連相關擺飾都不會出現。隱藏身分是為了保護家人跟隱私，畢竟太過出名的公眾人物總會遭遇不必要的困擾。該不會連鄰居都不知道妳是卡娜赫拉？「我覺得我有在隱藏這件事，但不知道為什麼周圍都知道了。」秘密總有露餡的一天，鄰居這條防線失守，緊接著是她的大兒子。

兩年前，就讀小四的長子無意間發現了她的插畫作品，「但他似乎假裝不知道，又默默把它放回去。長男不是長舌型的人，不會一直把自己的事情跟別人說。」卡娜赫拉笑說，「也可能因為他是男生，所以對這種事情沒興趣吧。」因為兒子的「貼心」，母子倆繼續相安無事過日子，這件事彷彿沒有發生。

到了拍照時間，由於事先溝通有落差，卡娜赫拉以為我們不拍照，所以沒有帶專屬的面具，經過反覆溝通，從頸部以上不能入鏡，放寬到可以拍頸部以上的「背影照」。後來才了解，原來這已經是挑戰她拍照底線最大的一次。拍完照，卡娜赫拉向我們微笑致謝，留下一張背影照給世人端詳，神祕女子又繼續過著隱姓埋名的生活。

【卡娜赫拉獨家專訪（下）】出道16年從未曝光　兒子兩年前才知道她的真實身分

▲行事低調的卡娜赫拉，出席公眾場合總戴著招牌的長頸鹿面具。（圖／鏡週刊提供）

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