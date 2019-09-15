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「間諜常在總統身邊」　呂秀蓮千字文批私菸案：國之大恥　

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▲▼呂秀蓮出席一邊一國行動黨成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲呂秀蓮。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

私菸案7月底爆發後，嚴重衝擊總統府及國安局形象，前副總統呂秀蓮針對此案發表看法表示，案發時間點正是總統返抵國內時，「真是國之大恥」、「更突顯國安之危」。

呂秀蓮15日在臉書發表千字文，再次提到總統府香菸走私案，認為背後的很多疑點沒有釐清，「值得探究」。她開頭先談到整個案件的爆發經過，也質疑時代力量立委黃國昌搶在總統專機中午返抵國門之前的當天上午召開記者會揭發，完全抹殺總統蔡英文出訪的光彩，「是否造成不久時代力量分崩離析的後果？」

呂秀蓮指出，「調查局長呂文忠未事先呈報出訪中的蔡總統，是否允當？」她表示，機上免稅與市售的菸品價差甚大，顯見菸稅、菸捐對菸民確實負擔很大，「已民怨在心」；呂秀蓮認為，「財政部以區區15萬元罰鍰為華航開脫，卻落實總統護短止血的質疑」。

「本案的嚴重性豈止如此？！」呂秀蓮說，華航是國營事業、總統府國家最高行政中樞，而國營事業與蔡英文隨身官員長期聯手，利用總統代表國家出訪時機集體走私，同時，載送走私菸是總統府的3輛車，案發時間點是總統返抵國內時，「真是國之大恥」、「本案不只國家之恥，更突顯國安之危」。

呂秀蓮最後更提及歷史記載，「間諜常在總統身邊」，她也舉例東德間諜紀堯姆更是西德總理布蘭德的秘書，爾虞我詐，諜影重重，「而國家安危，緊繫其間」。

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