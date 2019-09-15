　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拍照「愛比V」指紋全被偷！　網路安全專家：可100%還原...網友1招破解

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲許多韓星也愛用剪刀手拍照，（圖左）金宇碩、（圖右）李鎮赫一起參加選秀節目。（合成圖／圖左翻攝自X1官方推特；圖右翻攝自李鎮赫instagram）

▲許多韓星也愛用剪刀手拍照，（圖左）金宇碩、（圖右）李鎮赫一起參加選秀節目。（合成圖／圖左翻攝自X1官方推特；圖右翻攝自李鎮赫instagram）

記者劉亭／綜合報導

拍照時「手比V」的剪刀手姿勢，從以前到現在都是拍照經典款，爺爺奶奶姑姑阿姨叔叔都愛，不比不知道手放哪。有網路安全專家表示，現在只要透過放大和人工智能增強技術，就可以還原照片中的指紋，因此「剪刀手」很容易洩漏身分資訊。

根據《澎湃新聞》報導，2019年國家網路安全宣傳周「全民體驗日」15日上海地區活動上，上海資訊安全行業協會副主任張威說，大家在拍照時一般不太會注意到自己比的「剪刀手」很容易洩露身份資訊。

張威也指出，基本上1.5公尺內拍攝的剪刀手照片就能100%還原出被攝者的指紋，在1.5-3公尺的距離內拍攝的照片能還原出50%的指紋，只有超過3公尺拍攝的照片才難以提取其中的指紋。

▲許多韓星也愛用剪刀手拍照。（圖／翻攝自姜丹尼爾官方推特）

▲剛來台灣舉行見面會的丹尼爾也比V拍照。（圖／翻攝自姜丹尼爾官方推特）

指紋被提取後可以通過專業材料製作成指紋膜，不法分子可用於各種通過指紋技術來識別身份的管道，比如指紋門鎖、指紋支付等。張威提醒，不要在3公尺內拍攝「剪刀手」照片，帶有自己指紋資訊的照片不要在網上亂發。另外，家裡若是有指紋門鎖，儘量設置指紋加上口令的方式打開，才能保證安全。

看了消息之後，許多網友哀號「沒有剪刀手，不會拍照啦」；但也有許多網友留言吐槽，「沒關係，現在用美顏拍的都磨皮」、「拍照露臉還會洩露面部資料，能解鎖iPhone呢」、「看鏡頭會不會洩露視網膜資料」「所以哇 你以為美顏磨皮是白磨的」、「沒事兒啊，我指紋用的大拇指」；也有網友表示，只要「反手V」就不怕了。
 

▲拍照用剪刀手可能被偷指紋。（圖／翻攝自澎湃新聞）

拍照用剪刀手可能被偷指紋，盒內為製造指紋模的工具。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲拍照用剪刀手可能被偷指紋。（圖／翻攝自澎湃新聞）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
「筋肉爸爸」37歲中風送醫！妻接病危通知　原因曝光
世籃賽／西班牙95比75退阿根廷奪金
中橫公路台8線131K「土石坍落」砸中車 　今晚雙向封閉
颱風「琵琶」生成了！最新路徑曝光　北東連7天有雨
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Live／示威者金鐘站外聚集　港警速龍小隊出動水砲車「催淚煙驅趕」

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕生...留萬字血書：父母汗水如何回報

北市料月減10萬自由行陸客　柯P小將劉奕霆赴上海止血

快訊／港警政總外連放催淚煙　示威者投擲「至少4枚」汽油彈

拍照「愛比V」指紋全被偷！　網路安全專家：可100%還原...網友1招破解

淘大衝突受傷！　撐警女遺留一疊收據...「未來醫生證明」曝光

57歲邊緣男想「找人說話」　2年「報警」1300多次超執著

華聞快遞／中秋月餅銷量年增率達52%　蓮蓉蛋黃口味賣最好

菜市場買秋葵！40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」　醫揭真相：吃到曼陀羅

《屍速》金義聖現身港島遊行！　力挺反送中：讓韓國人知道真實情況

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

散步必帶！聰明汪咬「超長樹枝」　下秒遇阻礙...一個側身輕鬆過關

韓粉爆擠紫微宮+盧秀燕站台！韓國瑜信心爆棚酸：蔡英文拜廟都沒人

《外星女生柴小七》嘴對嘴餵壯陽藥　霸道總裁兩手一抓直接壁咚！

「盧秀燕改善空污拚到流鼻血」 韓國瑜：做到死去活來還被抹黑

Live／示威者金鐘站外聚集　港警速龍小隊出動水砲車「催淚煙驅趕」

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕生...留萬字血書：父母汗水如何回報

北市料月減10萬自由行陸客　柯P小將劉奕霆赴上海止血

快訊／港警政總外連放催淚煙　示威者投擲「至少4枚」汽油彈

拍照「愛比V」指紋全被偷！　網路安全專家：可100%還原...網友1招破解

淘大衝突受傷！　撐警女遺留一疊收據...「未來醫生證明」曝光

57歲邊緣男想「找人說話」　2年「報警」1300多次超執著

華聞快遞／中秋月餅銷量年增率達52%　蓮蓉蛋黃口味賣最好

菜市場買秋葵！40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」　醫揭真相：吃到曼陀羅

《屍速》金義聖現身港島遊行！　力挺反送中：讓韓國人知道真實情況

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃..

女高中生留遺書失聯！最後畫面曝..

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕..

毒蠍泡酒被反螫　他全身爬滿蠍子

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

19歲女海島失聯　最後影像爆「..

拍照「愛比V」指紋全被偷！網友..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

旅行社暫停安排陸客前往「惡魔的..

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

Live／港速龍小隊「催淚煙驅..

阿伯突抽搐「雙眼翻白」　她10..

國泰客運率跌80%　停飛航班保..

金義聖現身港島遊行　曾支持反送..

更多熱門

相關新聞

為了拍照！爸扛2隻帽子柴上200階

飼主Min Fang Yu趁著中秋連假，帶著兩隻柴柴來到台南水道淨水園區踏踏青。本來是想爬上去拍張照，後來發現目的地只有一條「長長樓梯」，也就是要走完200台階才能拍到美麗照，這下爸爸一肩扛起，帶著柴柴「豆芽菜與橘子」直直往上衝，模樣讓網友大笑「這下不用花錢去健身房啦」。

數位身分證會被追蹤...假的！內政部闢謠：不留軌跡無法追蹤

日哀鳳拍照必喀擦　破解靜音設定曝

澄清數位身分證資安疑慮！內政部掛保證：絕對安全

台中打卡景點再+1！工業風展覽與藍曬圖走廊　殺光手機記憶體

關鍵字：

指紋資安拍照剪刀手

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

黃安兒子「大胸女友」曝光！網：好大

妻想去合掌村！他開進阿里山省10倍花費

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花光869萬遺產

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

吳小哲直播淚崩哀嚎：好痛！對不起爸爸

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

1顆鏡頭貴了1萬1　劉沛：別買iPhone 11 Pro

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

全聯結帳總是大塞車！網：問題在客人身上

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑科技」大賺無良錢

更多

最夯影音

更多

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面