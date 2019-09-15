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女護士理論劈腿前男友　「拔機車鑰匙」要罰2萬5

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲女護士與前男友互控對方強制罪。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名女護士不甘男友遭情敵搶走，埋伏在情敵租屋處外，準備找2人理論。為阻止前男友騎機車離開，女護士動手拔掉機車鑰匙，更拿出相機準備拍照，前男友一怒之下直接搶走相機丟掉，雙方因此互控。新竹法官認，2人皆犯強制罪，但女護士引起爭端，可歸責性比前男友高，因此依強制罪判女護士拘役25日，前男友拘役20日。

判決指出，賴姓女護士因懷疑許男劈腿而和對方分手。2017年間，賴女發現許男去新女友租屋處，便躲在屋外埋伏，見許男與新歡下樓準備騎機車外出時，趁機衝上前拔掉許男機車鑰匙，不讓他離開，同時拿出相機準備拍照片。許男搶下賴女相機丟向一旁草堆，更順手推了賴女一把，導致賴女受傷倒地。附近民眾發現報警處理，2男女互控對方強制罪。

賴女向法官表示，自己因為感情糾葛才去找許男理論，因許男要騎機車撞她，才會拔鑰匙試圖阻止，不過鑰匙意外掉落，她才幫忙撿起來，許男即使沒鑰匙一樣可以騎走。

許男則表示，賴女曾拿相機偷拍他並上傳網路，妨害他的名譽，為了自保不再發生，才動手將相機搶走。許男新歡證稱，賴女拔走許男機車錀匙直到警方到場才返還，許也沒說要騎機車撞賴女，附近住戶也證稱，看見賴女拔走機車鑰匙，阻止對方離開。

由於許男也坦承拿走賴女相機，因此法官認定2人均犯強制罪。法官審酌，賴、許2人曾是情侶，不思以適當方式處理糾紛，各自以強暴手段妨害他人行使權利，欠缺尊重彼此行為自由權，實有不該。但考量此次衝突是賴女找許男理論，並先動手拿走對方機車鑰匙，才產生的問題，賴女可歸責性較高。

法官考量，賴女事後也嫁他人並已懷有身孕，雙方也達成和解，因此依強制罪判賴女拘役25日，許男拘役20日。易科罰金2萬5千元及2萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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