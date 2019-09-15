社工師強拉女住民參加團康　「3樓拖行到1樓」肘臀背都是傷　



▲郭女因為不想參加團康活動，被社工師王男從床上拉起，一路從3樓拖到1樓。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名康復之家王姓社工，因與住民郭女發生口角，竟將郭女強拖下床，再從3樓強拉至1樓，造成她身上多處擦挫傷，郭女不願原諒對方，堅持提告。新竹地院法官依傷害罪判王姓社工拘役30天，易科罰金3萬元。

判決指出，26歲的王男在新竹市1家康復之家擔任管理員兼社工員，2019年5月間，王男與康復之家的郭姓女住民因不想參加團康活動而發生爭吵，沒想到王男突然大爆走，竟直接將郭女從床上拖下來，一路再從3樓拖到1樓，造成郭女雙肘、臀、背部多處受傷，郭女因而報警控告王男傷害。

由於王男施暴過程遭監視器拍下，加上郭女、證人等的指證，王男終於坦承犯行。新竹地院法官認，審酌王男侵害他人身體法益，所為實不足取；念及其坦承犯行的犯後態度，且沒有無任何刑案紀錄，因此依傷害罪判拘30日，易科罰金3萬元。

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