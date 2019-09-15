「大港不會被任何事打敗」　蔡英文：盼一切榮光重返高雄！





▲蔡英文表示，大港不會被任何事情擊敗，期盼一切榮光重返高雄。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

擁有16年歷史的「大港開唱」官方粉絲專頁在11日晚間宣布明年停辦，因為從今年初開始，感受到越來越大的壓力，「感受不到市府對大港的支持」，引起外界熱烈討論。總統蔡英文15日在臉書上表示，大港不會被任何事情打敗，「我們一起深切期盼，一切榮光重返高雄！」

蔡英文表示，15日抵達高雄，被媒體詢問是不是來踩地盤？但「這樣實在有點過度解讀！高雄是台灣南部重要的城市，在這裡跟大家見面，報告我們三年的施政成果，是我的責任。」除了前往重要廟宇參香，她也來到高雄福氣教會，這裡有好幾位人瑞級的阿公、阿嬤，大家活力十足地表演打擊樂器，高雄的活力果然不同款。

蔡英文說，大家提到高雄，都會想到高雄港。從高雄港的空間解嚴、推動活化、打造光榮碼頭、駁二藝術特區，再到每年舉辦的「大港開唱」音樂節，這一段高雄轉型的過程，是所有高雄市民津津樂道的光榮歷史，更是民進黨過去在高雄執政的品質保證。

蔡英文提到，聽聞「大港開唱」可能會停辦，許多年輕人覺得很失落，但是她知道高雄的搖滾精神不會消失，「大港開唱」所傳達對人生和土地的關懷，絕對深植在每一位高雄人的血液裡，「大港不會被任何事情打敗，我們一起深切期盼，一切榮光重返高雄！」

對此，網友們留言表示，「假日的高雄雖然沒市長，但卻多了總統坐鎮」、「我願榮光歸大港！」、「讓我們一起守護大港開唱」、「拜託要常常來踩！假日必定沒市長平日也說不定的高雄，很需要總統關心的」、「好險還有總統跟陳副院長一直在關心著我們高雄！不然我們真的像孤兒一樣」。

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