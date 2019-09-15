西螺休息站！路邊「小紅布」是隱藏魔王...老司機都知道　內行嘆：拜託低調

▲西螺休息站。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

休息站是長程旅客、運將們的好朋友，不論用餐、小解還是活動筋骨，都能在那搞定。一名網友就大推西螺休息站附近的隱藏版魔王，只要靠近掛有紅布條的地方，就會有老伯現身，詢問是否要便當，而銅板價的美味擄獲大票司機，還有內行急喊，「拜託低調！」

網友今開車南下，停靠西螺休息站時，聽脫拉庫司機分享，才知道附近有隱藏版美食，他在「爆廢公社公開版」表示，只要走到掛有紅布條的地方，阿伯便會問你要不要便當。

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▲走進紅布條，阿伯就會上前詢問。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原po走過去觀望了一會兒，發現清一色是脫拉庫跟遊覽車司機，幾乎不見普通遊客的身影，當然最後他也買了一份嘗鮮，「控肉便當60元，有2種蔬菜、筍乾、1顆滷蛋、1塊四角豆干、1塊鹹魚及1塊控肉，覺得休息站沒好吃的，可以試試看，而且鹹魚不是那種薄鹽的，這個超下飯」。

▲60元便當菜色豐盛又美味。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

而熟悉的場景也釣出一票運將，紛紛回應「跑車人都知道的平價美味」、「大車學長們的美食」、「這老司機都知道」、「運轉手的最愛，現在依然必吃+1」、「超級超級無敵好吃」；另外，還有內行人直呼，「記得拿一包辣蘿蔔乾。」

同時，不少網友也表示，「傳說中圍牆邊的便當嗎」、「這早就不是秘密了，湖口南下休息站還可以走到外面包自助餐呢」、「好吃～虎尾讀書時去買過一次，印象深刻」、「慘了以後沒得吃了」。

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