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影／港島反送中「行街」佔滿車道！　水炮車待命警舉黃旗警告

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記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」風波持續不斷，有網民今(15)日號召到銅鑼灣「行街」，下午現場湧入大批示威人士，崇光百貨(SOGO)、希慎、金百利等大型商場紛紛關門。目前，遊行隊伍接近灣仔員警總部，警方在警總外面的天橋舉起黃旗及作出警告。

▲▼ 915遊行。（圖／路透）

▲大批遊行人士佔據車道。（圖／路透）

綜合港媒報導，民陣原定今日在港島區發起遊行，但遭警方反對，其後有網民號召到銅鑼灣「行街」。下午2點左右，SOGO門外聚集逾百市民，加上東角道和記利佐治街的人群，估計至少有300至500人已經到達遊行起點。隨後大批市民佔據馬路，並設置路障，也有人將以往用於熄滅催淚彈的三角錐取走。

▲▼ 915遊行,香港,反送中 。（圖／路透）

黑衣人在設置路障。（圖／路透）

遊行隊伍於下午2點半，沿途高呼「光復香港時代革命」前進到鵝頸橋。警方表示，銅鑼灣的示威者佔用軒尼詩道的行車線，參與未經批准的集結屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開。

到了下午3點，遊行隊頭接近警察總部，員警在天橋上警告市民，正參加未經允許的遊行活動。曾出演《屍殺列車》、最近就香港風波多次在個人IG及Facebook專頁發聲的韓國資深演員金義聖，也現身於遊行隊伍中。

警方稍早就今日的示威活動嚴陣以待，大批手持盾牌的防暴警員在港鐵香港站內戒備，另外有兩輛水炮車及銳武裝甲車駛到中聯辦外面的馬路，以防再次出現衝擊。

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