台青西遊記／影視「小白」闖杭州　台灣文創力造「網上兒童天堂」

記者蔡紹堅／杭州報導

陳聖浩10年前來到杭州發展，大多數時間，他是杭州古一文創公司的總經理，但在自家製作的兒童節目中，他就成為了帶給孩子歡樂與知識的「酷醫生」。陳聖浩表示，他們的公司最早從事文創設計，近年跨足兒童節目製作，不過由於缺乏經驗，剛開始完全就是「影視小白」，繳了不少學費，直到最近登上網路平台後，才逐漸步上軌道。

▼陳聖浩用直播推廣產品，正在做開始前的準備。 （圖／記者蔡紹堅攝影）

陳聖浩在高雄長大，大學讀的是醫學，可是他對此卻不太感興趣， 畢業後在台北找了一份藝術品經紀的工作。談到登陸的契機，陳聖浩指出，在10年前，他接收到有關大陸的資訊，不是「較落後」就是「不發達」，雖然有一些親戚在大陸發展，也邀請他過來工作，但始終跨不出那一步，「當時我是猶豫的，一邊告訴我『大陸很落後』，一邊告訴我『大陸已經很進步了』，哪個才是真的？後來就想說，乾脆自己過來看看，眼見為憑嘛！」

親自來到大陸後，陳聖浩先前的印象算是被顛覆了，他說，自己當年才25歲，是愛玩樂、愛熱鬧的年齡，所以看見上海等城市繁榮的景象後，內心就很躍躍欲試，「親戚在杭州開幼兒園，需要人幫忙，我認為這裡有發展前景，就決定要來工作了。」

▼陳聖浩主持兒童節目，在裡面的綽號是「酷醫生」。 （圖／卡麥啦家族）

陳聖浩來到杭州後，先是在幼兒園幫忙，後來開始負責文創設計，還有兒童節目的製作，他坦言，由於缺乏這方面的經驗，起初摸索了很久，也繳了不少學費，「一開始的我們，就是『影視小白』，節目的操作流程完全不懂，劇本、編導、攝製的編制也不了解，所以找別的廠商來協助，成本非常高，做出來的成果也跟預期的不同。」

隨著經驗逐漸累積，團隊也逐漸掌握了節目製作的流程，並將節目推到網路平台「愛奇藝」後，總算步入軌道，陳聖浩提到，「現在很多家長都是透過手機、平板給孩子收看影片，所以我們的節目登上網路平台後，點閱率很快就衝上來了，也讓我們確定，網路就是未來的趨勢，＿之後也打算朝更多平台發展，像是微博、FB、YouTube等。」

▼直播進行的同時，陳聖浩也在觀察網友的反應。 （圖／記者蔡紹堅攝影）

古一文創除了製作兒童節目外，還為幼兒園開發教材，研發屬於自己的卡漫IP，並設計行李箱等商品。而這一切的背後，是一個台籍員工佔超過3成的團隊，陳聖浩表示，他們目前共有15名正式員工，台籍員工就有5人，幾乎都是設計相關科系剛畢業的，「會喜歡用台灣人有兩個原因，一個是大家相處、認知上接近，磨合期較短；一個是台灣的文創基因深厚，他們很多idea是我們所需要的。」

▼古一文創的員工有三分之一為台灣人，圖為擔任設計師的蔡宜庭。 （圖／記者蔡紹堅攝影）

▼古一文創開發的卡漫IP「卡麥啦熊」與「企鵝阿布」。 （圖／記者蔡紹堅攝影）

近年越來越多台青來大陸發展，陳聖浩認為，這種情況並不奇怪，因為不管是在何處就業，都必須面對最現實的「薪資」問題，「換一個角度想，很多南部小孩，都會北漂到台北就業，為的是什麼？就是機會、薪資、福利，來大陸發展也是同一個道理，就像很多外文程度好的人，都會到美國、日本、新加坡等地工作，所以不一定是大陸，哪裡條件好，大家就會去哪裡。」

陳聖浩提到，他們每年都會開放20個實習名額，跟台灣的設計、文創合作，台灣這方面的人才很多，但畢業後的競爭也激烈，有些學生就會想往大陸發展，但是又有一些顧慮，「會擔心都是正常的，我們就是給他們一個可以『來看一看』的契機。就像我當初那樣，與其在台灣聽別人講，不如親自眼見為憑，「看過之後，喜歡的話，可以留下來試一試，努力拚拚看；不習慣的話，就回台灣也沒關係，至少你看到了不一樣的世界，當作經驗也很不錯。」