吃了一點發霉花生！　夫妻「肚子痛送醫」心跳驟停1死1命危

▲花生是許多人喜愛的零嘴。（圖／記者李毓康攝）

記者劉亭／綜合報導

浙江杭州一對胡姓夫妻17日因為食物中毒被送醫急救，出現休克、低血壓、心臟驟停等症狀，18日老婆就過世，丈夫也命危接受ICU急救。實際中毒的原因還不確定，不過胡姓丈夫自稱，是吃了發霉的花生才造成肚子痛。

綜合陸媒報導，胡男44歲，與老婆兩人開了一間飯店，並且經營些小生意，唯一的兒子在鄭州讀書。胡姓夫妻兩人17號因為肚子痛，因此打電話請姐姐的兒子小胡送他們到醫院。

▲杭州一對夫妻吃了花生之後，1死1命危。（圖／翻攝自交通91.8，下同）

小胡透露，「我看到叔叔嬸嬸的時候，他們坐在路邊的台階上，我上去問他們哪裡不舒服，他們說肚子痛、腿軟、渾身沒力氣。」眼看如此，小胡趕緊扶著叔叔嬸嬸坐計程車，直奔最近的紅會醫院。

小胡也說道，叔叔當天晚上在紅會醫院意識還算清醒時，他想來想去告訴醫生，在16日吃了一點花生，感到「有點不對勁」。之後醫生只能先大致猜測是食物中毒，但是中毒源以及病毒類型還不能完全確定，需要做進一步的血液灌流。

紅會醫院急診室工作人員證實，有一對40多歲的夫妻晚上9點多被送進急診室，當時兩人都已經休克、血壓很低，醫院採取了一系列急救措施但情況不太樂觀，尤其女子出現心跳驟停，考慮要做人工肺膜等治療，兩人18日先後轉院。

女子在轉往邵逸夫醫院的途中已經出現了呼吸心跳停止，到醫院後，醫護人員又進行了一個多小時的搶救，最終無奈宣布，無力回天。轉往浙醫一院的男子，尚在搶救中。目前，警方已向當地食安部門反映相關情況，正按正常程序調查。