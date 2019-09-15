超神解夢！夢到墜落嚇醒、自在飛翔大不同　談場戀愛就能化解



▲「飛翔」或「墜落」兩種夢很像，但解析大不同。（示意圖／steven stark／取自免費圖庫stocksnap）



文／武志紅

摘自／《夢知道答案》

有兩類夢，一開始很像，但後來的變化和感受截然不同。

一種是墜落夢，夢見從高處往下掉，而且是自由落體的感覺，很可怕。墜落夢有時非常簡單，譬如夢見踢了一下腿，或從床上或臺階上掉下，按理說沒什麼可怕的，卻會被立即嚇醒。另一種是飛翔夢，部分飛翔夢是從平地起飛，還有部分飛翔夢一開始也是從高處往下落，但過程是飛翔。

飛翔夢很美，反映的是自由，是生命力可以自在揮灑，是自己對自己、自己對世界深深的信任感和掌控感——我可以控制我的身體翱翔，而大地也是可安全降落的。

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墜落夢很可怕，也是最常見的夢之一，它反映了一個極其常見的問題——不安全感。不安全感，可以這樣直觀理解：當你向虛空墜落時，沒有愛承接著你。

發了關於墜落夢與飛翔夢的系列微博後，收到了上千條回覆，逐一看了那些回覆，發現基本上都是墜落夢，飛翔夢很少。而飛翔夢都是感覺很不錯的夢。

‧半睡半醒間偶爾有墜落的夢，一開始恐懼，但很快感覺十分舒爽，就像是在飛，慢慢地開始期待這樣的夢，刺激、快樂。

‧前幾天做了一個夢，夢見我在下墜，我撲騰著小翅膀，好像飛不起來一樣，後來試了好幾次，發現自己原來有老鷹一樣的翅膀，一下子就可以飛到以前想也不敢想的山巔。

‧我經常夢見自己自由飛翔，踩幾下就飛到天空，有時候飛簷走壁，但在夢裡通常是為了躲避某些人、某些事（有時候居然是要逃避自己的親人），才要飛的。飛起來後除了有很自由的感覺，更多的是慶幸，慶幸自己能飛，終於躲過了。

‧第二種夢（墜落夢）我只做過兩次，在相隔很短的時間裡。大部分時候我夢見自己在走路，忽然發現我像有輕功一樣，腳點地飛起來。夢的開始通常是我還無法掌控這種能力，時常會墜落在地上，然後漸漸能夠飛得長久又平穩。夢中的我總在不斷地練習，因為很喜歡飛起來的感覺。現實中我也一直在練習如何愛自己、尊重自己。

再看看關於墜落的夢。

‧從懂事起到現在，經常做從高處墜落的夢，每次都是被嚇醒。

‧從來沒有飛起來過……每次都是兩腿一蹬直接被嚇醒。

‧第二種夢我做過無數次，經常做。精神緊張、心理壓力大時會更容易做，倒是沒想過是因為不安全感。

‧經常被追殺，然後從高處掉下來。

‧我經常做的兩個噩夢，一個就是墜落，在黑暗裡不停地墜落，極度無助、絕望的感覺，有時候直接被嚇醒。另一個就是……數學考試！最近還做過幾次這個噩夢，公司要給我們考數學，極度恐懼。

‧以前常常做第二種黑暗中一直往深處墜落的夢，類似無底洞，深不見底。幾秒就被嚇醒，全身抽搐。還有一種情況，沒做夢，但是別人聽到我說夢話，聲音不大，像是掙扎，在吶喊。

飛翔夢為何少見？墜落夢又為何如此可怕？

墜落，特別是掉入虛空，意味著什麼？要回答這些問題，就要明白所謂的安全感與不安全感是怎麼回事。

最好的安全感，是孩子在3歲前與媽媽構建了一個穩定而高品質的關係。一般來說，孩子要到3歲才能形成情感穩定的能力。

情感穩定的能力，即相信那些發生的美好感情是真實的，而且一旦發生就是永恆的，同時，也相信那些發生過的傷害是真實的。沒有情感穩定的能力則意味著，愛剛發生的時候，你相信愛存在，但隨著時間的推移和空間的遠離，你懷疑這份愛是不真實的，甚至是不存在的。

有情感穩定能力的人，即是有安全感的人。沒有安全感，亦即沒有形成情感穩定能力。

情感為什麼能夠穩定呢？為什麼能夠相信發生過的愛是永恆的呢？因為，經過3年與媽媽足夠美好的相處，孩子將一個愛自己的媽媽形象內化到內心深處了。從此以後，儘管有時媽媽或其他愛自己的人不在眼前，但孩子內心仍有一個愛自己的人，內在這個愛自己的媽媽，讓孩子能夠穩定。

心中住進一個愛自己的媽媽後，孩子才能安然地探索世界，發展自己的獨立個性。否則，就會一直有一種強烈的需求——找媽媽，但找不著。

飛翔夢，自己在天空中翱翔，而下面有堅實的大地。翱翔，即自己的個性與活力在自由伸展，而大地，則是愛。墜落夢，先是不能翱翔，因為沒有力量與勇氣；更是因為，那不是有星星、有雲、有風的美麗天空，而是沒有大地、沒有著落的虛空。飛翔，沒有歸宿；墜落，也沒有著落。

3歲前的孩子有一個經典的養育畫面：孩子在玩耍，而媽媽在旁邊陪著。有時孩子要媽媽陪著他一起玩，但多數時候是自己玩，不時和媽媽分享，也不時回頭看媽媽，和媽媽打個招呼。只要媽媽在，孩子就可以放鬆地玩耍——玩耍是孩子在探索世界。但若媽媽突然不在，孩子就會立即大哭，轉而去尋找媽媽。這個畫面，可以解釋墜落夢和飛翔夢。



墜落夢可以療癒嗎？不安全感可以化解嗎？當然！譬如，一場戀愛就可以化解。



我的一位朋友「何仙姑要學術」在我的微博上留言：「自從認識肥小肥，我就不做下墜的夢了。肥小肥真是肥天使。」她說的「肥小肥」也是我的朋友，我對他們很了解，她愛他愛得不得了，超滿足。於是，漂在香港的她，心中有了一塊安全島。

若沒有愛情，墜落夢可以緩解嗎？當然也可以。



母愛有兩個功能。第一，讓孩子，特別是嬰兒，和媽媽構建立愛的連結。媽媽是嬰兒的整個世界，所以，這會在他心中埋下一個信念——我可以和整個世界連結，整個世界都是我的大地。第二，照顧孩子，特別是嬰兒。讓孩子知道，他的需求會被滿足，他的生活不會陷入混亂的失控中。



第一個功能，若童年欠缺，可由一場美好的愛情彌補。第二個功能，若童年欠缺，則可以由自己彌補，也就是一個人逐漸學會自己照顧自己，打理自己生活中的一切，由此形成自我掌控感。即，我的事情，我能行。



一位網友意識到第二點，他在我的微博上留言說：「我也做過類似的夢。但我覺得這個不安全感可以不局限於愛和情感。對生活失去控制力都會有這種感覺。比如對某個重要的考試心生焦慮、壓力非常大等。人生無非是一場增強控制力或者降低預期，甚至完全看淡的角逐。」

很多人提到，墜落夢是小時候多，長大了逐漸減少。這是因為隨著年齡的增長，力量和資源的增強，自我掌控感在逐步提升。運氣好的人，兒時獲得的愛多，這是父母的饋贈，而愛能托住他不掉入虛空。運氣不夠好的朋友，兒時獲得的愛少，容易掉入無底黑洞，但隨著成長，逐漸增強自我掌控力，便可以自己撐住自己了。



寓言小說《為自己出征》的結尾，講到盔甲騎士主人公最後聽從教誨，直接從懸崖上掉入虛空，因此大徹大悟，悟到自己與天地相連，進而升上山頂。



在諮商中，我有時會給來訪者做這樣的比喻。我拿一個東西，譬如一枝原子筆，放到桌子邊緣，它掉了下去，但桌子下面，是無比寬廣的大地。

任何人都可以跌落在寬廣的大地上。

★本文摘自《夢知道答案》，作者武志紅，資深心理諮詢師（同台灣諮商心理師），心理學暢銷作家，微博逾600萬粉絲，曾發表《巨嬰國》在中國爆紅並被列為禁書。

爆紅禁書作者超強解夢！最多人「夢到考試」代表現實生活遇到ＯＯ