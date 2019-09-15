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北歐品牌的簡約設計　打造幸福居家好品味

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／靜廬提供）

走進幸福國度的北歐，不論是丹麥還是瑞典，空氣中的氛圍都瀰漫著一種隨心享受的生活風格。而在丹麥，這種生活方式被簡稱為Hygge，在瑞典則被稱作為Lagom。人們一貫追逐崇尚著這種北歐特有的生活型態，在詞彙創造上也絡繹不絕此起彼落的展開。或許當身處於過度包裝的現代環境裡，簡約自然的生活品味，將可為心靈注入片刻純淨真實的美好。

（圖／靜廬提供）

北歐品牌的簡約設計

SERENE POD®香氛膠囊系統，產品外型由創新的美學設計並交織暈染著北歐簡約純淨的生活理念。不同於以往一般傳統的香氛產品，其特點是無需燃火，恆溫加熱的方式使香氛膠囊蠟簡易散香，無需照看火苗。若產品傾倒翻覆時，香氛膠囊蠟上層的專利透氣膜，將有效阻隔融化蠟液灑落所造成的危險。而品牌設計的專利透氣膜，採用高效率透氣材質，可於4.5-10坪的空間內使用；一顆30g的香氛膠囊蠟，平均每日使用約4-5小時，約可使用15-18天，香氣依然芬芳迷人。而在包裝上則使用符合美國FDA及歐盟認證標準的Tritan材質，可耐高溫不含雙酚A，簡單、安全、乾淨，即刻佈置美好空間的幸福色彩。

（圖／靜廬提供）

自然純淨的植萃氣息

SERENE POD®香氛膠囊系統中的香氛精油皆來自於歐洲、美國、澳洲等各地知名享譽國際的香氛大廠，品質嚴格控管，並符合國際香料協會IFRA的規範認證，確保每瓶精油的使用安全與純淨自然。其蠟質本體採用天然大豆植物蠟，質地柔軟易融蠟，不產生石化毒素。而SERENE HOUSE德國原裝進口的純天然植物精油，成分萃取自全球19個有機農場，可供應125種有機植物的原始香氣，並通過德國BCS有機歐盟認證，確保符合有機栽種、公平交易及不使用動物測試等生產證明。

（圖／靜廬提供）

訂製香味的專屬記憶

SERENE HOUSE亦擁有專業的調香師團隊，可提供優質的香氛顧問服務，並能為大型商業空間打造出專屬的芳馥氛圍，訂製獨家的香氛記憶。此外隨著歐美國際地區知名飯店、大型購物商城及高級娛樂場所日新月異的發展，香味行銷已在國外行之有年，並成為五感行銷內不可或缺的一環。品牌大師Martin Lindstrom曾在其發表的《Brand Sense》著作中表示：「建立品牌時若感官接觸點愈多，喚起的記憶就愈多，消費者與品牌的關係就愈強烈。」相信在不久的未來，獨特的訂製香氣，將成為企業隱形獨家的發言人與溝通亮點，給予消費者專屬美好的香味記憶。

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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