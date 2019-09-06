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許給自己一趟完美的馬爾地夫海島蜜月旅行

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文／時尚家居、時尚漫旅

圖片提供｜阿丹旅遊　文字提供｜WeddingDay好婚市集

（圖／阿丹旅遊提供）

海島國家那麼多，為什麼一定非要去「馬爾地夫」呢？

阿丹旅遊相信這個答案在你們親身體驗過後就能完全明白了，馬爾地夫的美是其他海島國家完全沒辦法媲美的!在馬爾地夫度蜜月除了拍美照之外，還能帶給你更多值回票價、半夜想到都會笑的回憶！那麼現在就請大家和阿丹旅遊一起進入「你所不知道的馬爾地夫蜜月」這個夢幻的國度吧！

（圖／阿丹旅遊提供）

純白如畫的沙尾沙灘

海天一線的藍天白雲、沙灘大海，溫暖的金色陽光灑在波光粼粼的海面上，蜜月旅行不就是兩人搜集回憶最好的時候嗎？

這個景色旁邊挽著最心愛的老公，兩個人拎著拖鞋漫步在細沙上，想著都會露出一抹微笑。來到馬爾地夫如果不走一趟這樣純白潔淨的白沙灘，就枉費了這一趟旅程了。

（圖／阿丹旅遊提供）

日落餘暉下享用最浪漫的晚餐

相信看過一次馬爾地夫的日落，你再也找不到如此美的像畫一樣的景色了。阿丹旅遊必推薦在這浪漫的午後來一客超級浪漫的造景晚餐，絕對是一個非常享受的體驗。

（圖／阿丹旅遊提供）

化身成小美人魚與Nemo徜徉於海洋

到馬爾地夫度假，除了奢侈地浪費時光外，更要好好把握全世界最美的海底景象！浮潛，你以為只有看看熱帶魚群和色彩絢麗的珊瑚礁而已嗎？錯了！阿丹旅遊推薦的馬爾地夫就是要與其他島國的浮潛不一樣！

（圖／阿丹旅遊提供）

與呆萌的海龜共遊，絕對是人生一定要完成的清單之一，和魟魚共舞也是馬爾地夫浮潛的特色之一！其實魟魚相當溫和，雖然尾巴的刺有毒但他們絕不輕易攻擊，如果浮潛遇到他們的話，在旁邊欣賞他們呆萌的身影就好了喔！

（圖／阿丹旅遊提供）


每次浮潛都是全新的體驗，你永遠不知道今天和你一起潛水的會是海龜或魟魚，被不同的魚群圍繞身邊，頓時會有種自己就是美人魚的錯覺啊！

（圖／阿丹旅遊提供）

體驗當地文化的特色民宿 VS.超奢華無敵海景水上屋

不曉得大家出國玩最在乎的一點是什麼？對阿丹旅遊而言，到了另一個國家，最想體驗的就是在地的特色文化。就好比外國人來台灣旅遊，一定要去家樂福買紅白塑膠袋一樣。所以去馬爾地夫，不僅要體驗高級海島度假飯店外，也要睡看看當地居民的民宿、體驗在地的生活、和民宿老闆交個朋友。台灣的民宿老闆大多都很熱情啊！相信馬爾地夫的老闆也一樣。

（圖／阿丹旅遊提供）

針對蜜月的旅客阿丹旅遊總是要給你們滿滿的浪漫，超夢幻的蜜月房佈置，都是馬爾地夫民宿老闆的用心喔。除此之外來到馬爾地夫來一趟超奢華水上屋體驗也是必要的，那些看了很多年的豪華水上屋照片，一定至少要給他來住個一晚相信，這也是每個喜愛馬爾地夫的新娘一生中的夢想之一。

（圖／阿丹旅遊提供）

馬爾地夫不僅滿足度假的需求，更有許多外行人不知道的深度玩法。阿丹旅遊除了一島一飯店的玩法外，更對馬爾地夫研究透徹，安排最貼近馬爾地夫生活的玩法。這裡找得到放空的行程，也有馬爾地夫的深度旅遊！

（圖／阿丹旅遊提供）

「睡覺」是旅行中最重要的事，阿丹旅遊精心挑選的民宿和水上屋，讓你的旅程擁有多種享受。夜宿無人島教你搭帳篷、專門浮潛教練陪你追海龜、一人一套全新浮潛設備、台灣地陪陪你玩，完全不用擔心語言不通。最最最該讓老公選擇阿丹旅遊的一點是，他們直接隨團配一個攝影師了啦！相信很多老公或是男朋友，經常要當另一半的拍照腳架或是攝影師，儘管再一起多年，還是抓不準老婆/女友的角度。

（圖／阿丹旅遊提供）

阿丹旅遊的深度旅遊，最大的特色就是提供隨團拍照＋攝影，拯救不會拍照、頻臨吵架的新婚夫妻檔們。有了這項服務，蜜月旅行只會更加溫！不僅提供60~100張的照片，更加贈三分鐘的蜜月旅遊紀念影片！一生只有一輩子的蜜月旅行，有好的隊友外，貼心的旅行社也不容忽視。還在考慮要去哪裡蜜月嗎？馬爾地夫的美絕對超乎你的想像！

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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