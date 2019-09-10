新潮現代VS工業風　打造最吸睛用餐空間

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供／東之光室內裝修設計



本作品榮獲 《2019 A' DESIGN AWARD設計大獎 銀獎》 《2019艾特獎 餐飲空間設計 優秀獎》

此案為24小時營業的異國料理餐廳，希望不論是白天前來或者夜晚到訪，都能感受到相近的空間感覺，設計師利用投射燈控制光的範圍、照度，營造不同的情境，搭配花磚、松木架及異國家飾品，並將餐廳引以為傲的產品納入裝飾的行列，成為最佳代言人，更突顯空間特色。

新潮現代VS工業風

連鎖餐廳的分店設計並不容易，既要守住品牌精神，又希望能營造各店特色，設計師以俐落明亮的現代感為基底，加入工業風的元素，並保留手工的質樸與藝術感，打造極富特色及趣味的用餐空間。天花板不多加綴飾，刻意露出管線粗獷的樣貌，在大樓原有結構上加上鐵網，統一噴黑後利用鐵網架設軌道燈，透過大量使用投射燈，控制光的範圍照度跟情境，在局部再加上吊燈、壁燈，則能點綴出不同的氛圍。

大量的採光、以LOGO的胡桃色與黑色為基底，再加上明亮的松木色，單純的色調統整了視覺的層次；一樓吧台背牆以土耳其進口花磚拼貼而成，共有24種不同的花色，依當下的靈感拼貼而成最繽紛強烈的主視覺，其他牆面則輔以大圖輸出手繪感強烈的壁紙，秀出品牌介紹，營造空間溫馨感。動物毛皮紋路的火車椅，搭配業主從非洲帶回的手工樂器，加上桌面選用的木紋質感，與原始粗曠的工業風格不謀而合，也更增添視覺樂趣。

主力產品化身最佳裝飾

除了以花磚拼出的特色背牆，一樓還有一個設計亮點，由於手工窯烤麵包為此餐廳的招牌菜之一，特別以松木製作一個大型麵包架，用以陳列真的麵包，這是所有分店中最長的麵包架，形成讓人歎為觀止的麵包展示區，也讓人可以一目了然所有的麵包品項，相當具有手感溫度。直條造型、鏤空的麵包架，不僅空氣與光線可以流通穿透，更形成具有規則性與層次感的主視覺，替空間增添活潑感。

而在吧台上一字排開的，是16種不同的進口啤酒，這個啤酒台上展示了各式啤酒的酒瓶，後方壓把則可直接壓出不同的啤酒，琳琅滿目的酒標與繽紛的色彩，形成自成一格的最佳視覺效果。

設計師善用畸零空間，利用陽台與備餐區的空間，包含1樓的菜梯，圍出一個小沙發區域，並做出包廂空間，平時可將門完全打開，有聚會或商務會議需求時，則可利用拉門成為隱密的包廂使用。

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