　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新潮現代VS工業風　打造最吸睛用餐空間

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供／東之光室內裝修設計

本作品榮獲 《2019 A' DESIGN AWARD設計大獎 銀獎》 《2019艾特獎 餐飲空間設計 優秀獎》

（圖／ 東之光室內裝修設計 提供）

此案為24小時營業的異國料理餐廳，希望不論是白天前來或者夜晚到訪，都能感受到相近的空間感覺，設計師利用投射燈控制光的範圍、照度，營造不同的情境，搭配花磚、松木架及異國家飾品，並將餐廳引以為傲的產品納入裝飾的行列，成為最佳代言人，更突顯空間特色。

（圖／ 東之光室內裝修設計 提供）

新潮現代VS工業風

連鎖餐廳的分店設計並不容易，既要守住品牌精神，又希望能營造各店特色，設計師以俐落明亮的現代感為基底，加入工業風的元素，並保留手工的質樸與藝術感，打造極富特色及趣味的用餐空間。天花板不多加綴飾，刻意露出管線粗獷的樣貌，在大樓原有結構上加上鐵網，統一噴黑後利用鐵網架設軌道燈，透過大量使用投射燈，控制光的範圍照度跟情境，在局部再加上吊燈、壁燈，則能點綴出不同的氛圍。
大量的採光、以LOGO的胡桃色與黑色為基底，再加上明亮的松木色，單純的色調統整了視覺的層次；一樓吧台背牆以土耳其進口花磚拼貼而成，共有24種不同的花色，依當下的靈感拼貼而成最繽紛強烈的主視覺，其他牆面則輔以大圖輸出手繪感強烈的壁紙，秀出品牌介紹，營造空間溫馨感。動物毛皮紋路的火車椅，搭配業主從非洲帶回的手工樂器，加上桌面選用的木紋質感，與原始粗曠的工業風格不謀而合，也更增添視覺樂趣。

（圖／ 東之光室內裝修設計 提供）

主力產品化身最佳裝飾

除了以花磚拼出的特色背牆，一樓還有一個設計亮點，由於手工窯烤麵包為此餐廳的招牌菜之一，特別以松木製作一個大型麵包架，用以陳列真的麵包，這是所有分店中最長的麵包架，形成讓人歎為觀止的麵包展示區，也讓人可以一目了然所有的麵包品項，相當具有手感溫度。直條造型、鏤空的麵包架，不僅空氣與光線可以流通穿透，更形成具有規則性與層次感的主視覺，替空間增添活潑感。

而在吧台上一字排開的，是16種不同的進口啤酒，這個啤酒台上展示了各式啤酒的酒瓶，後方壓把則可直接壓出不同的啤酒，琳琅滿目的酒標與繽紛的色彩，形成自成一格的最佳視覺效果。

設計師善用畸零空間，利用陽台與備餐區的空間，包含1樓的菜梯，圍出一個小沙發區域，並做出包廂空間，平時可將門完全打開，有聚會或商務會議需求時，則可利用拉門成為隱密的包廂使用。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中秋烤肉解膩喝什麼？網推「多喝氣泡水」跟罪惡感說掰掰

搶救40萬件下架商品「最低下殺3折」！美廉社首創「友善回饋店」

「Big7」插旗高雄了！24小時「超商咖啡書店」還有手沖精品咖啡

商店街首推0%成交費　Yahoo奇摩拍賣新入厝首月免交易手續費

【廣編】台灣宋慧喬化身美人魚！舒子晨水下10米秀美胸　性感爆棚太犯規

免排隊就能吃！「大師兄銷魂乾拌麵」在超商也能買了　全台限量20萬碗

家中毛孩抗拒洗澡！寵物美容師曝「吹整神器」讓貓、狗瞬間愛上享受

電商今起開放預約iPhone 11　東森購物預購最高現省5596元

30分鐘搶光！「果后」山竹每盒299元仍賣光　家樂福曝最後一批貨源時間

觀點／BabyBoss停業「不開二店」　業界分析3大原因

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

中秋烤肉解膩喝什麼？網推「多喝氣泡水」跟罪惡感說掰掰

搶救40萬件下架商品「最低下殺3折」！美廉社首創「友善回饋店」

「Big7」插旗高雄了！24小時「超商咖啡書店」還有手沖精品咖啡

商店街首推0%成交費　Yahoo奇摩拍賣新入厝首月免交易手續費

【廣編】台灣宋慧喬化身美人魚！舒子晨水下10米秀美胸　性感爆棚太犯規

免排隊就能吃！「大師兄銷魂乾拌麵」在超商也能買了　全台限量20萬碗

家中毛孩抗拒洗澡！寵物美容師曝「吹整神器」讓貓、狗瞬間愛上享受

電商今起開放預約iPhone 11　東森購物預購最高現省5596元

30分鐘搶光！「果后」山竹每盒299元仍賣光　家樂福曝最後一批貨源時間

觀點／BabyBoss停業「不開二店」　業界分析3大原因

消費熱門新聞

9/9限時必搶　夏普水波爐萬元..

超濃郁！「黃金臭豆腐」躍上比薩..

免排隊就能吃「大師兄銷魂乾拌麵..

觀點／BabyBoss停業3大..

30分鐘搶光！「果后」每盒29..

「復古模型車」手刀收藏！到全家..

「果后」山竹又要來了！每盒售價..

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦..

東森購物預購iPhone 11..

京華城年底熄燈　副總：還未定

烤肉解膩網推「多喝氣泡水」

搶救40萬件下架商品「最低下殺..

年賺2300萬！王師傅金月娘搶..

Netflix三大必追華流影集

更多熱門

相關新聞

豐富材質混拼天馬行空的創意宅

當對於「家」有著許多天馬行空想像的業主，碰上了不拘泥特定風格、善於「讓空間變好玩」的禾誠設計張友誠總監，會迸發出怎樣的火花呢？傳統東方風水與信仰精神，混合西方設計與藝術巧思，方能成就一所創意好宅！

以餐廳為設計軸心的三代同堂宅

38坪小屋打造出煥然一新的格局

到宜蘭與鯨豚共遊神秘龜山島之旅

他問10%服務費該收嗎　留言噴怒氣：爛透了

關鍵字：

現代工業風餐廳商業空間A’ Design Award時尚家居銅獎室內設計艾特獎餐飲空間設計優秀獎

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面