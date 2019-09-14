假賽馬誘賭客投資再榨乾　不給錢嗆炸掉你家...11人慘淪ATM被吸600萬

記者洪正達／高雄報導

高雄市刑大破獲一家賭博網站，假借開設賽車、賽馬賭盤名義，並修改贏錢機率引誘投資博弈事業，若有投資客沒有補足認股金額，還會被集團成員威脅要「炸掉你家」或「放火燒你家」，整起案件受害人至少有11人，詐騙得手金額達600萬元，刑大進行調查後，前往位於雲林的機房將逮捕以郭姓男子為首的9名男女，訊後依詐欺、組織犯罪條例及違反銀行法等罪嫌送辦。

▲高雄市刑大在雲林查獲郭姓主嫌設立的詐騙機房。（圖／記者洪正達翻攝）



據調查，郭嫌與其他成員在臉書及Line上以「國彩娛樂城」及「風頭投顧」等網站，以「保證獲利」及「投資翻倍」等優渥條件引誘賭客入會，對球賽、賽車、賽馬進行下注．後續再聯絡賭客，教授如何看牌路贏錢，實際上卻修改贏錢機率，讓賭客們在網站上的贏的虛擬金額越來越多，並抓住賭客心理，順便以「本金5000元、月收7萬8」高利潤條件吸引賭客投資，等到有人投資後再將虛擬帳戶內的金額詐走，直到賭客發現金額短少後想結清，再以「手續費」、「操作金」等理由拖延帳戶結清，讓賭客投入的金額拿不回來。

▲9名詐騙集團訊後被移送到屏東地檢署。（圖／記者洪正達翻攝）

受害者中有一名王姓學生，日前在網站下注後贏錢，集團因而慫恿他認股，不過王姓學生虛擬帳戶內的金額早已被詐走，便要求他將金額補足，否則就「炸掉你家」、「放火燒你家」，王姓學生被威脅後，把自己的存款和同學借來的錢共12萬元投入後也不夠，甚至被逼簽400萬元本票。

高雄市刑大偵一隊進行調查後，掌握到國彩娛樂城機房位置，11日兵分多路到屏東、雲林等地進行查緝，終於在雲林斗六市破獲郭姓男子（31歲）設立的機房，並逮捕其他8名共犯，查獲電腦、手機以及教戰手冊等涉案工具，整起博弈詐騙受害者至少11人，得手總金額高達600萬元，訊後依詐欺、組織犯罪條例及違反銀行法等罪嫌移送屏東地檢署法辦。