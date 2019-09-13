　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美女小提琴家連詐2痴情男友　奶爸醫藥費「本票灌水3倍」曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美女小提琴家因奶爸需醫藥費，竟詐騙2男友。（圖／取自臉書）

▲美女小提琴家因奶爸開刀需醫藥費，竟詐騙2男友。（圖／取自臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名美女小提琴家小琪（化名）2013年與余姓男子公證結婚但未結婚登記，卻因奶爸開刀向余男謊稱需17萬5千元。余男借貸給她事後才發現被騙，另外，小琪也利用溫姓男子對她有好感，用相同理由向溫男騙得15萬元。2男得知後怒告詐欺。台中地院針對溫男部分，今年3月判小琪4月；台北地院8月也針對余男部分，判她6月。全案可上訴。

判決書指出，現年27歲的小提琴家小琪，因為擅長小提琴、二胡，加上風格時尚與古典兼具，經常受邀表演並上電視節目。但她在鎂光燈後，其實已是個公證結婚的人妻。小琪2013年與經營演藝公司的余姓男子交往並步入禮堂，余男顧忌小琪身為藝人，雖舉辦公證結婚但未辦理結婚登記。

小琪2015年間因為奶爸在彰化住院需做頭蓋骨開刀，醫師評估手術費高達17萬5千元，財力不好的她及母親根本無力支付。小琪先是利用2014年認識並交往的溫姓男友，出示一張15萬元本票謊稱需自費。溫男向親友借錢給小琪，事後發現實際醫藥費只要6萬6千元，醫院也給分10期，而本票面額是遭偽造，怒向台中地院控告小琪詐欺。

另外，小琪同時也向余姓男友謊稱，自己的奶爸在醫院動手術，醫藥費高達17萬5千，醫院還要她一次付清簽下本票等，並在LINE對話中提到「醫院給老娘警告」、「沒付清本票不給出境」等語。余男得知後因為現金不夠，向借貸公司貸款後再借小琪17萬5千。2人事後因個性不合分手，也才發現小琪竟然騙他還騙另一個溫姓男子，憤而控告。

小琪在法庭上喊冤稱，她只有向溫男及余男提到高額醫藥費，實際上根本都沒拿到錢，只是要讓對方知道她過得不好。

法官傳喚相關當事人，發現醫院人員確認小琪母女經濟困難，只能用信用卡繳納醫療費尾數。剩下的6萬元醫藥費，由她母親要求她簽下10張、每張面額6000元的本票作為擔保，而李女已有工作經驗，簽下本票時應知每張本票金額為6000元，事後傳送給溫男的本票，卻是17萬6000元的本票。

台中地院今年3月依詐欺罪判小琪4月，目前在台中高分院審理中；台北地院則判她6月，2案均可易科罰金。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

獨／拍到衣櫥靈動2次發燒驅煞　靈異直播主再訪「衣櫥倒了」...跟了兩個

丈夫偷情小三判刑卻藕斷絲連　兒童房翻雲覆雨遭元配全都錄

已婚男騙愛空姐「交往產1子」！婆婆力挺小三：要就離婚，不然就接受

ET快訊
幕僚驚爆！聽到馬英九被噓下台　郭台銘：由我來教訓韓國瑜
女大生在男友旁按摩遭性侵「全程無呼救」　警曝一原因致無法出聲
雨來了！大低壓帶角力　整合增強「準琵琶颱風」3地區先變天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

床戰288次…輕熟女人妻產小王「死種」　1通電話曝姦情：你太太沒付醫藥費

影／按摩師性侵女大生！「男友隔簾外」卻全程無呼救　警曝常見受害反應：全身痙攣

回台找朋友過中秋！重機騎士遭輾「趴車底慘死」…夜釣男認了「恍神釀禍」

快訊／雨衣雙煞「行刑式槍殺」貓霖幫老大　桃園地院裁定羈押禁見

快訊／父女士林地院遭潑酸「嫌犯汐止落網」　檢「當庭逮捕」聲請羈押

父跳水溺斃母喝農藥慘死！男默默走上橋想一躍而下…遇見溫暖的「她」

影／恐怖按摩師性侵女大生！男友隔天才知　一查竟是「逃逸移工」養生館喊冤

正在馬桶上解放…1歲兒壓到「恐怖按鈕」！媽媽尖叫抓褲跳起來網友笑翻

影／女大生遭按摩師性侵！男友躺旁邊「只隔一塊簾」　離奇畫面曝光

美籍船長開遊艇擱淺小琉球　受困3日…中秋大潮來解危！

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

無助奶貓徘徊車陣「差1秒遭輾」暖心夫妻急阻止！一把抓起神救援

韓國正妹帶Q嬤遊遍台北各地景點　拍片記錄每一刻...真情告白惹哭網

鷹眼警受獎典禮路上見「眼熟車牌」　秒棄車追賊再破竊案：缺席不可惜

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

床戰288次…輕熟女人妻產小王「死種」　1通電話曝姦情：你太太沒付醫藥費

影／按摩師性侵女大生！「男友隔簾外」卻全程無呼救　警曝常見受害反應：全身痙攣

回台找朋友過中秋！重機騎士遭輾「趴車底慘死」…夜釣男認了「恍神釀禍」

快訊／雨衣雙煞「行刑式槍殺」貓霖幫老大　桃園地院裁定羈押禁見

快訊／父女士林地院遭潑酸「嫌犯汐止落網」　檢「當庭逮捕」聲請羈押

父跳水溺斃母喝農藥慘死！男默默走上橋想一躍而下…遇見溫暖的「她」

影／恐怖按摩師性侵女大生！男友隔天才知　一查竟是「逃逸移工」養生館喊冤

正在馬桶上解放…1歲兒壓到「恐怖按鈕」！媽媽尖叫抓褲跳起來網友笑翻

影／女大生遭按摩師性侵！男友躺旁邊「只隔一塊簾」　離奇畫面曝光

美籍船長開遊艇擱淺小琉球　受困3日…中秋大潮來解危！

「心情很好因為合約快到期？」　Lulu一秒嚇到狂尖叫...麥克風還飛出去

正妹老師「高中黑歷史」起底！　摩鐵開趴狂歡…渾圓美臀全被看光

妹子大露「雪乳」蹲路邊烤肉　本尊「女郎」身分曝：我擦一下鼻血

楊秋興︰馬英九無奈簽署「國民黨31大老連署廣告」

Rain中秋「一家3口團聚」四處串門子　金泰希懷二胎10月倒數生產了！

中職直播／廖乙忠踢館統一獅　瑞安拚對兄弟首勝

徐巧芯「潘恒旭分化馬韓關係、醜化韓國瑜形象」　學者認證：他有小聰明、挖洞給人跳

最強卡通聯名！VansＸ《聖誕夜驚魂》　穿著傑克來搞怪

床戰288次…輕熟女人妻產小王「死種」　1通電話曝姦情：你太太沒付醫藥費

徐巧芯淚崩！馬英九遭韓粉「羞辱」噓下台　痛心曝真相：馬曾親自勸退郭董

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

社會熱門新聞

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女..

女大生遭按摩師性侵　男友隔廉不..

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救..

按摩師性侵女大生　竟是逃逸移工

回台找朋友過中秋！重機騎士遭輾..

父跳水溺斃母喝農藥慘死！男默默..

男子夜釣整夜恍神開車　先輾重機..

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓..

男戀上15歲美少女　帶回家做5..

1歲兒壓到恐怖按鈕...馬桶上..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

輕熟女人妻產小王「死種」電話曝..

即／潑酸嫌汐止落網　警帶回地檢..

女騎士偷走花盆　寵物店主急喊：..

更多熱門

相關新聞

黑衣男掉包　低價購入工具袋涉詐欺

桃園市一名男子上月底在桃園區某家水電材料行賣場選購商品時，趁店員不注意時，將低價工具袋包套在高價工具袋外結帳，業者發現後透過監視器查出男子涉嫌詐欺，怒而報警查辦，桃園警分局查出男子身分後，通知男子到案說明，將依詐欺罪嫌函送法辦。

女通緝犯逃亡13年再騙得手近3億

兒欠錢不還被斷手腳？警戳破詐騙老梗保住60萬

「兒淒厲哭喊」老農拿存摺急出門...女警趕到

見心儀少女擁吻他人　少年竟夥友性侵

關鍵字：

詐欺詐騙小提琴美女台北地院台中地院

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

雨來了！整合準琵琶　3地區先變天

私會馬俊麟　王瞳突亮證件公開新身分

瘋傳生日認愛！楊冪「❤」終於PO照了

釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

辦公室小野遭控推卸責任！聯絡死者爸爸對話曝光

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

馬英九被噓下台　郭台銘：我來教訓韓國瑜

女大生遭按摩師性侵　男友隔廉不知道

獨／台南街頭捕獲野生子瑜過中秋

「唐吉訶德」落腳永福樓告吹　房東林氏家族揭秘

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

韓國瑜中秋開直播：罷免書上我簽字

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救」警官曝受驚反應

更多

最夯影音

更多

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面