美女小提琴家連詐2痴情男友　奶爸醫藥費「本票灌水3倍」曝光

▲美女小提琴家因奶爸開刀需醫藥費，竟詐騙2男友。（圖／取自臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名美女小提琴家小琪（化名）2013年與余姓男子公證結婚但未結婚登記，卻因奶爸開刀向余男謊稱需17萬5千元。余男借貸給她事後才發現被騙，另外，小琪也利用溫姓男子對她有好感，用相同理由向溫男騙得15萬元。2男得知後怒告詐欺。台中地院針對溫男部分，今年3月判小琪4月；台北地院8月也針對余男部分，判她6月。全案可上訴。

判決書指出，現年27歲的小提琴家小琪，因為擅長小提琴、二胡，加上風格時尚與古典兼具，經常受邀表演並上電視節目。但她在鎂光燈後，其實已是個公證結婚的人妻。小琪2013年與經營演藝公司的余姓男子交往並步入禮堂，余男顧忌小琪身為藝人，雖舉辦公證結婚但未辦理結婚登記。

小琪2015年間因為奶爸在彰化住院需做頭蓋骨開刀，醫師評估手術費高達17萬5千元，財力不好的她及母親根本無力支付。小琪先是利用2014年認識並交往的溫姓男友，出示一張15萬元本票謊稱需自費。溫男向親友借錢給小琪，事後發現實際醫藥費只要6萬6千元，醫院也給分10期，而本票面額是遭偽造，怒向台中地院控告小琪詐欺。

另外，小琪同時也向余姓男友謊稱，自己的奶爸在醫院動手術，醫藥費高達17萬5千，醫院還要她一次付清簽下本票等，並在LINE對話中提到「醫院給老娘警告」、「沒付清本票不給出境」等語。余男得知後因為現金不夠，向借貸公司貸款後再借小琪17萬5千。2人事後因個性不合分手，也才發現小琪竟然騙他還騙另一個溫姓男子，憤而控告。

小琪在法庭上喊冤稱，她只有向溫男及余男提到高額醫藥費，實際上根本都沒拿到錢，只是要讓對方知道她過得不好。

法官傳喚相關當事人，發現醫院人員確認小琪母女經濟困難，只能用信用卡繳納醫療費尾數。剩下的6萬元醫藥費，由她母親要求她簽下10張、每張面額6000元的本票作為擔保，而李女已有工作經驗，簽下本票時應知每張本票金額為6000元，事後傳送給溫男的本票，卻是17萬6000元的本票。

台中地院今年3月依詐欺罪判小琪4月，目前在台中高分院審理中；台北地院則判她6月，2案均可易科罰金。

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