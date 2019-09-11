女通緝犯逃亡13年　台中開髮廊當幌子再騙30多人得手近3億

▲立委張廖萬堅開記者會，踢爆許姓髮廊老板娘詐騙得手近3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台北騙完台中騙！許姓婦人因詐欺案通緝13年，竟在台中開髮廊另起爐灶，幫客人美髮取信後，佯稱投資七期土地土地建設案等，30多人投資近3億後才發現竟是一場空，只好組自救會爭取權益。立法委員張廖萬堅11日開記者會提醒民眾當心，也呼籲檢警應加速偵辦進度外，並防止許婦等關係人潛逃。

立委張廖萬堅11日上午陪同數十位受害者召開記者會，他表示，在南屯開設全美髮廊的許姓婦人，10多年來為街坊鄰居整修髮型。取得信任後，她以投資七期惠中路土地建設案、鼓吹辦房屋抵押貸款、美髮補習班增資、紅利跟會等不同手法，誆騙30多位民眾，共詐得近3億。

受害者立刻組成自救會並報警，也因此才發現，許婦其實10多年前在北部就犯下類似詐騙案，起訴後就遭通緝，至今已13年。原來她人跑到台中，已另起爐灶。

張廖萬堅表示，許婦2003年開始至今將近17年的時間，已行騙30多位受害者。多數都是以投資7期惠中路土地建案當幌子詐騙，總金額累積高達2億7000萬，足見許婦詐騙劇本十分高明。另外，她也誘騙被害人辦房貸投資該土地開發建案。結果，多名受害者生計陷入困境，甚至不敢讓家人知道，身心備受煎熬。

▲受害者出席記者會說明始末。（圖／記者李忠憲翻攝）

自救會代表鄭小姐表示，她是許婦開的髮廊常客，許婦剛開始告知可投資美髮補習班100萬元，每月可獲利2萬5千元、投資土地建設100萬，每月可獲2萬元紅利等，後來更鼓吹她辦房屋抵押貸款來投資。

她知道受騙後才發現，原來有這麼多常客也都受害，累計金額竟達2億7千多萬，因此決定成立自救會。但報警後卻都只得到警方回應「偵查不公開」。他們十分擔心許婦與家人是不是又另覓他處再行詐騙，會有更多受害者。

自救會成員宋太太表示，自己是所有受害者中與許婦認識最久的，早在2003年時便結識許婦，當時許婦對人相當體貼照顧，十多年來的相處有情同母女，因此對於許婦所提土地開發投資案、互助會等，都全力支持，並將自己的退休養老金、子女孝親費全部交給許婦來投資，沒想到竟是騙局一場，一輩子辛苦掙來的積蓄全部付諸流水。

張廖萬堅認為，自救會成員站出來就是要告訴社會大眾許婦詐騙手法，也提醒大家詐騙無所不在。針對近年很多的投資詐騙，就是利用高獲利來吸引民眾投資，張廖萬堅也提醒，只要覺得是「不合理的報酬」，就別輕易投資，以免受騙。

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