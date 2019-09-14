　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

油茶籽過早、過晚採收產量GG　專家傳授「先熟先採，後熟後採」絕招

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼採收油籽茶應注意成熟度。（圖／農委會林試所提供）

▲大果油茶成熟時表面呈現光澤，果皮茸毛全部脫落。（圖／農委會林試所提供）

記者許展溢／台北報導

秋天是採收油茶果實的季節，農委會林業試驗所指出，台灣主要栽植２種油茶，小果油茶的果實成熟期約從9月下旬開始，一直到11月底，而大果油茶果實成熟期在10月至11月上旬。為提高油茶籽製油率，林試所建議農民，採收時要特別注意油茶果實成熟度，避免過早採摘降低油茶品質，或因果實過熟造成油茶籽掉落減損收益，且採收後切記保持乾燥。

▲▼採收油籽茶應注意成熟度。（圖／農委會林試所提供）

請繼續往下閱讀...

▲鋪設黑網收集自然落果之小果油茶油茶籽，若遇雨未能及時撿拾，油茶籽仍會遭受病黴菌為害。（圖／農委會林試所提供）

林試所說明，大、小果油茶果實成熟時，果殼顏色轉深、發紅或發黃，表面會呈現光澤，果皮茸毛變少或全部脫落，果實部基毛硬而粗，果殼微微裂開，撥開果殼可以看到果殼內側有咖啡色斑點，斑點愈多代表種子愈成熟，成熟種子的種仁殼變黑發亮，籽仁用手指甲壓下去會有油脂滲出，就表示可以進行採收了。

▲▼採收油籽茶應注意成熟度。（圖／農委會林試所提供）

▲小果油茶果實成熟時，果殼剝開可以看到內壁分佈褐色的斑點，種仁殼變黑發亮。（圖／農委會林試所提供）

只是由於油茶果實成熟期長，國內農民習慣全區採收，每當遇到僱用工人是以論斤計酬時，最常見的問題是，工人只管採收數量而忽略油茶果實是否成熟，若因此造成過早採收，將導致當年的採收鮮果量雖然未見短少，但所製成的苦茶油量卻會降低。林試所曾田野調查案例中就有農民因為過早採收，造成當年茶籽每7~8台斤只能榨出1台斤苦茶油，直到隔年正常採收後才又恢復每4~5台斤榨出1台斤的苦茶油，產量幾乎相差1倍。

▲▼採收油籽茶應注意成熟度。（圖／農委會林試所提供）

▲小果油茶果實成熟時果殼微微裂開，可以看到種仁殼變黑發亮，此時就要快採收。（圖／農委會林試所提供）

林試所再舉例，有農民延後採收且在當年採收量減少情況下，每3台斤竟然榨出1台斤苦茶油，可見茶籽成熟與否有多重要。林試所建議農民，油茶果實一旦進入成熟期就要密切注意，而採摘的原則為「先熟先採，後熟後採」，過早採收雖會減少榨油率，過晚採收也容易造成茶籽因為果實成熟開裂而掉光，產量均會縮減，應予避免。

▲▼採收油籽茶應注意成熟度。（圖／農委會林試所提供）

▲未成熟的果實，明顯看到種仁殼尚未轉色。（圖／農委會林試所提供）

長期投入油茶果實的採收處理與加工研究的林試所育林組助理研究員謝靜敏表示，為提高榨油率，實務上可以在油茶籽初熟至成熟末期間，在林下架設塑膠網以便每週1次收集自然落果及茶籽，若為豐產期則需增加至每週2~3次，才可避免落果因為堆積發熱產生黴爛或發芽現象；但遇到地形限制導致無法架設網布時，若僅在地面鋪設黑網收集自然掉落的小果油茶籽，則需要每天撿拾並及時去除遭到病蟲黴害的茶籽，才有益採收到的茶籽能夠種仁飽滿、成熟健康。

▲▼採收油籽茶應注意成熟度。（圖／農委會林試所提供）

▲農民可在油茶樹下架設離地50公分之塑膠網，張網採收自然落果的小果油茶油茶籽。（圖／農委會林試所提供）

另外，為確保苦茶油品質優良，謝靜敏強調，農民不可直接撿拾地面上的落果或茶籽進行加工，以免劣質種子流入市場，汙染榨油製程及油品。另一方面，由於去年9月至10月間花東地區的連續降雨造成大果油茶大量落果，導致沒有在林下張網的農民血本無歸，有鑒於此，林試所最後強烈呼籲，今年尚未完成張網的農民，要把握天晴時儘速完成張網，以免極端氣候突襲，造成不必要的損失。

ET快訊
獨／嬤肚痛生出「11cm畸胎姊妹」！醫剖開...家屬嚇暈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「北捷大眼正妹」身分曝光！舉牌宣導9/16起包包前背、上下車不滑手機

朱銘雕刻5000年古茄苳沉木　新作「太極拱門」首度發表

德醫師棄博士學位來台「當中醫師」！　等到身分證超開心：以台灣人為榮

秋節才過高雄登革熱又來！鳳山區福祥里新增本土1登革熱達55病例

花蓮高寮出現雙「塵捲風」氣象奇景　直撃民眾驚呼：喔！2個耶

收假日國道避開「9大地雷路段」　國5北上行車時間多7倍

一張桌子陰影超重！網嘆「以前都邊背邊哭」　長大後功能神轉：我家也是

連假收假日變天「北東局部雨」　氣象局曝下周三雨區再擴大

離鄉三寶飯！斗六妹開盒「一整支油雞腿」淹沒白飯　只要1張百鈔…萬人騷動

最怕客人自備環保杯！一票飲料店員曝「掀蓋黑暗秘密」：真的會升天　

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

無助奶貓徘徊車陣「差1秒遭輾」暖心夫妻急阻止！一把抓起神救援

4饅頭貓下班！黑白組自己上車　 橘色的都耍懶「要爸當坐騎」

韓國正妹帶Q嬤遊遍台北各地景點　拍片記錄每一刻...真情告白惹哭網

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

「北捷大眼正妹」身分曝光！舉牌宣導9/16起包包前背、上下車不滑手機

朱銘雕刻5000年古茄苳沉木　新作「太極拱門」首度發表

德醫師棄博士學位來台「當中醫師」！　等到身分證超開心：以台灣人為榮

秋節才過高雄登革熱又來！鳳山區福祥里新增本土1登革熱達55病例

花蓮高寮出現雙「塵捲風」氣象奇景　直撃民眾驚呼：喔！2個耶

收假日國道避開「9大地雷路段」　國5北上行車時間多7倍

一張桌子陰影超重！網嘆「以前都邊背邊哭」　長大後功能神轉：我家也是

連假收假日變天「北東局部雨」　氣象局曝下周三雨區再擴大

離鄉三寶飯！斗六妹開盒「一整支油雞腿」淹沒白飯　只要1張百鈔…萬人騷動

最怕客人自備環保杯！一票飲料店員曝「掀蓋黑暗秘密」：真的會升天　

146.8萬起！Peugeot 3008／5008休旅車1.6汽油動力台灣開賣

「北捷大眼正妹」身分曝光！舉牌宣導9/16起包包前背、上下車不滑手機

24小時打破BTS紀錄！印度饒舌大叔認「買廣告衝點擊」　YouTube兩個月後回應了

朱銘雕刻5000年古茄苳沉木　新作「太極拱門」首度發表

肖戰遭譏「過度吹捧」爆熱搜內幕！　金鐘視帝「護徒」嗆酸評：有本事你來演

「曬黑史努比」超愛衝浪Q度爆表　全球僅一家店買得到

詹姆斯岡恩公布《自殺突擊隊》卡司！　雷神雙帥助攻「小丑女」

警員中秋節烤肉被檢舉　內政部長徐國勇親臨打氣

韓國瑜民調墊底怪前朝　陳菊：我就任期間「高雄拿好幾次第一名」

秋天限定！走進宜蘭太平山看台灣最大金色森林　10/19起每週末交管

生活熱門新聞

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉..

「國軍吳京」護送爆胎車　2.7..

雨來了！整合準琵琶　3地區先變..

妹子大露「雪乳」蹲路邊烤肉！網..

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

中秋8禁忌！媳剛生產…被婆婆警..

高鐵正妹列車長扁嘴微笑跪地　網..

聯手送Uber Eats溫馨炸..

鹹酥雞老闆娘嗆欠錢　她怒：被羞..

好市多買食材！結帳人潮「一車5..

女友快生日！一開購物車驚覺攻守..

更多熱門

相關新聞

大陸豬價狂飆　農委會：台灣沒問題

大陸去年8月爆發非洲豬瘟疫情後，導致豬價不停飆漲，為穩定生豬生產，也傳出國務院發布轉型升級意見，如要推動智慧養豬裝備等。至於對台灣是否有相關影響？農委會今（14日）表示，價格和供應量沒太問題。

雲嘉地區秋行軍蟲增加！農委會籲秋作物防疫不懈怠

港媒：台灣將採購1110億美農產品

花蓮現「文旦海」！農民控收購被當垃圾丟

網傳南部爆非洲豬瘟　防檢局：造謠最重罰百萬

關鍵字：

油茶果實落果油茶農委會林試所大果小果油茶籽採收

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

「國軍吳京」護送爆胎車　2.7萬人戀愛

正妹老師「高中黑歷史」起底！

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

私會馬俊麟　王瞳突亮證件公開新身分

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救」警官曝受驚反應

瘋傳生日認愛！楊冪「❤」終於PO照了

內湖好市多買新iPhone！退貨被告知已過保

獨／台南街頭捕獲野生子瑜過中秋

貓霖幫老大因母親公祭「多活1天」

雨來了！整合準琵琶　3地區先變天

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

更多

最夯影音

更多

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面