油茶籽過早、過晚採收產量GG　專家傳授「先熟先採，後熟後採」絕招

▲大果油茶成熟時表面呈現光澤，果皮茸毛全部脫落。（圖／農委會林試所提供）

記者許展溢／台北報導

秋天是採收油茶果實的季節，農委會林業試驗所指出，台灣主要栽植２種油茶，小果油茶的果實成熟期約從9月下旬開始，一直到11月底，而大果油茶果實成熟期在10月至11月上旬。為提高油茶籽製油率，林試所建議農民，採收時要特別注意油茶果實成熟度，避免過早採摘降低油茶品質，或因果實過熟造成油茶籽掉落減損收益，且採收後切記保持乾燥。

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▲鋪設黑網收集自然落果之小果油茶油茶籽，若遇雨未能及時撿拾，油茶籽仍會遭受病黴菌為害。（圖／農委會林試所提供）

林試所說明，大、小果油茶果實成熟時，果殼顏色轉深、發紅或發黃，表面會呈現光澤，果皮茸毛變少或全部脫落，果實部基毛硬而粗，果殼微微裂開，撥開果殼可以看到果殼內側有咖啡色斑點，斑點愈多代表種子愈成熟，成熟種子的種仁殼變黑發亮，籽仁用手指甲壓下去會有油脂滲出，就表示可以進行採收了。

▲小果油茶果實成熟時，果殼剝開可以看到內壁分佈褐色的斑點，種仁殼變黑發亮。（圖／農委會林試所提供）

只是由於油茶果實成熟期長，國內農民習慣全區採收，每當遇到僱用工人是以論斤計酬時，最常見的問題是，工人只管採收數量而忽略油茶果實是否成熟，若因此造成過早採收，將導致當年的採收鮮果量雖然未見短少，但所製成的苦茶油量卻會降低。林試所曾田野調查案例中就有農民因為過早採收，造成當年茶籽每7~8台斤只能榨出1台斤苦茶油，直到隔年正常採收後才又恢復每4~5台斤榨出1台斤的苦茶油，產量幾乎相差1倍。

▲小果油茶果實成熟時果殼微微裂開，可以看到種仁殼變黑發亮，此時就要快採收。（圖／農委會林試所提供）

林試所再舉例，有農民延後採收且在當年採收量減少情況下，每3台斤竟然榨出1台斤苦茶油，可見茶籽成熟與否有多重要。林試所建議農民，油茶果實一旦進入成熟期就要密切注意，而採摘的原則為「先熟先採，後熟後採」，過早採收雖會減少榨油率，過晚採收也容易造成茶籽因為果實成熟開裂而掉光，產量均會縮減，應予避免。

▲未成熟的果實，明顯看到種仁殼尚未轉色。（圖／農委會林試所提供）

長期投入油茶果實的採收處理與加工研究的林試所育林組助理研究員謝靜敏表示，為提高榨油率，實務上可以在油茶籽初熟至成熟末期間，在林下架設塑膠網以便每週1次收集自然落果及茶籽，若為豐產期則需增加至每週2~3次，才可避免落果因為堆積發熱產生黴爛或發芽現象；但遇到地形限制導致無法架設網布時，若僅在地面鋪設黑網收集自然掉落的小果油茶籽，則需要每天撿拾並及時去除遭到病蟲黴害的茶籽，才有益採收到的茶籽能夠種仁飽滿、成熟健康。

▲農民可在油茶樹下架設離地50公分之塑膠網，張網採收自然落果的小果油茶油茶籽。（圖／農委會林試所提供）

另外，為確保苦茶油品質優良，謝靜敏強調，農民不可直接撿拾地面上的落果或茶籽進行加工，以免劣質種子流入市場，汙染榨油製程及油品。另一方面，由於去年9月至10月間花東地區的連續降雨造成大果油茶大量落果，導致沒有在林下張網的農民血本無歸，有鑒於此，林試所最後強烈呼籲，今年尚未完成張網的農民，要把握天晴時儘速完成張網，以免極端氣候突襲，造成不必要的損失。