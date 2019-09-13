歐洲上半年9萬麻疹病例　歐盟世衛力抗「疫苗猶豫」打擊假消息

▲疫苗猶豫現象讓歐洲麻疹疫情大增。（示意圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

2019年歐洲上半年共出現9萬件麻疹病例，一大原因是民眾的「疫苗猶豫」心態，歐盟（EU）執委安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis）與世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）13日在布魯塞爾（Bruxelles）召開會議，討論關於提高疫苗接種的措施，並一起在記者會宣傳。

據世界衛生組織官網指出，接種疫苗可讓全球每年減少200萬至300萬人死亡。近年疫苗接種率下降，造成麻疹等疫情增加，成為歐盟及國際必須共同應對的全球性挑戰。

安德柳凱提斯在記者會上提到，今年上半年歐洲麻疹病例數已超過去年全年病例數，令人擔憂，科學根據證實了疫苗每年可挽救數百萬人的生命，我們卻沒有善加利用。

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他說，有些國家是預算不足導致疫苗接種下降，但更重要的問題是「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy），除網路上的不實訊息將民眾誤導外，專業人員也趕不上為假消息立即解釋，這個問題會影響整個歐洲，也是世界面臨的挑戰。

譚德塞指出，接種疫苗減少麻疹死亡病例的效果顯著，但在取得進展同時，社群網站不斷流傳錯誤訊息造成民眾恐慌，世衛已經和這些社群網站業者聯繫，希望能打擊這些假消息。另外，他希望與歐盟聯手協助對於取得疫苗有困難的國家，提高孩童的接種率。

在歐洲有接種麻疹疫苗會產生副作用的流言，例如免疫系統會下降、孩童接種疫苗會產生自閉症等，導致疫苗猶豫的問題日漸嚴重。