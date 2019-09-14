成功整頓第七艦隊！索亞卸任司令職務　新司令：座右銘是「玩硬的」

記者林彥臣／綜合報導

以美海軍橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）為據點的第七艦隊司令交接儀式12日在該基地舉行。之前負責戰鬥系統的海軍作戰部副部長梅爾茲（William Merz）中將正式上任，成為世界最大的前線海軍部隊第52任司令。梅爾茲表示「獲得和平與穩定並不容易，但希望基於國際準則，與同盟國共同實現」。

▲已卸任的第七艦隊司令索亞（Phillip・Sawyer）。（圖／路透社）



卸任的索亞（Phillip Sawyer）中將於2017年8月上任，他的前任司令因神盾艦在日本靜岡縣伊豆半島近海等第七艦隊管轄海域撞船事故等接連發生，被解除了職務，他在告別演說中提到，感謝第七艦隊及其他在該地區的許多朋友、夥伴和盟友「我們一起完成了很多事」。

▲新任第七艦隊司令梅爾茲（William Merz）。（圖／翻攝自Submarine Group 7）



美國太平洋艦隊司令阿基利諾（John Aquilino）也稱讚索亞的成功，並指出他如何能夠恢復中高階訓練的正常運作，讓已經落後的艦隊做好該有的戰備，並且努力培養重要的整個地區的關係，「毫無疑問，第七艦隊今天比你開始時更好」。

梅爾茲表示，他非常渴望繼任索亞的工作，繼續增進第七艦隊的效率，維護該地區的和平與穩定，「『玩硬的」（To play hard）是我長期以來的座右銘，這不是幻想，這意味著你每天所做的事情，都會成為你最專業、最有效的力量，也是最富有同情心的力量」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

第七艦隊處於司令部位於夏威夷的美太平洋艦隊的指揮下，轄區涵蓋西太平洋至印度洋的廣大範圍，在美國之外開展活動的艦隊中擁有最大規模戰力。